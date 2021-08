La CNMC revelará el nombre de las eléctricas que facturaron de más si no devuelven el sobrecoste

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) reveló el pecado, pero no el pecador. El organismo de competencia español alertó que varias eléctricas aprovecharon las nuevas tarifas impulsadas por el Gobierno para hinchar el precio del recibo de la luz, en máximos históricos. A pesar de las presiones, no dio nombres. Aunque la confidencialidad caerá en las próximas semanas si las compañías no rectifican.

La institución que preside Cani Fernández emitió este miércoles un informe en el que advertía de que “varias empresas” usaron las nuevas franjas horarias en la factura de la luz. Inmediatamente la organización de consumidores Facua salió a la palestra para exigir que revelase los nombres de las sociedades que facturaron de más a sus clientes.

No obstante, la CNMC no hará públicos por ahora los nombres de las empresas señaladas y les dará la oportunidad de devolver el dinero a los afectados. De no hacerlo, entonces sí revelará la identidad de las compañías.

Fuentes del organismo explicaron a Economía Digital que ya se trabaja en un segundo informe para comprobar la respuesta de las eléctricas a la advertencia realizada. No concretaron fecha, pero la investigación estará lista en “semanas”.

Una vez realizada la nueva investigación, se actuará. Si los técnicos de la institución detectan que las firmas ya advertidas siguen con las políticas fraudulentas, entonces les abrirán un expediente sancionatorio. La entrada en el nuevo estadio conllevará la revelación del nombre de las sociedades.

Facua exige que se revele la identidad de las empresas

La organización de consumidores Facua exigió que se revelase el nombre de las empresas a las pocas horas de que la CNMC hiciese públicos los resultados del informe. “La CNMC detecta una subida fraudulenta de hasta el 30% en el precio de la electricidad por parte de varias comercializadoras pero oculta cuáles son. Es intolerable esta falta de transparencia, que dificulta a los consumidores su derecho a reclamar la devolución del dinero”, lamentó la asociación.

La institución exigió además al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que tome medidas para sancionar a las compañías implicadas y recordó que las autoridades autonómicas de consumo pueden sancionar a las firmas que hayan hinchado precios.

Las eléctricas encarecieron hasta un 30% la factura

Según la CNMC, hubo eléctricas que encarecieron hasta el 30% de la factura. El alza coincide con incrementos del precio de la luz que situaron el MWh a niveles de récord. Este jueves volverá a tocar máximos históricos con hasta 122,7 euros por MWh.

Por ello, insta a las empresas que utilizaron esta práctica a rectificar y regularizar la situación con sus clientes para subsanar el incremento artificial. Competencia detectó la maniobra en un informe de seguimiento hecho para saber si las compañías habían cambiado la metodología en el cálculo de los peajes de transporte y la distribución de energía.

Las eléctricas implicadas vulneraron supuestamente el artículo 44 de la Ley del Sector Eléctrico al no informar de forma transparente a sus clientes. “Los consumidores deben ser debidamente avisados de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato”, recordó la CNMC.