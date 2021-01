La historia de Elon Musk: de ser acosado en el colegio a la persona más rica del mundo

Parece que no hay nada que Elon Musk no vaya a probar. Como CEO de SpaceX y Tesla, fundador de The Boring Company, y cofundador de OpenAI y Neuralink, Musk parece estar en todas partes a la vez, impulsando todo tipo de tecnologías futuristas. Ha dicho que no será feliz hasta que hayamos escapado de la Tierra y colonizado Marte.

Entre los cohetes espaciales, los coches eléctricos, las baterías solares, y los miles de millones que ha hecho a lo largo del camino, Musk es básicamente un Tony Stark de carne y hueso, por lo que sirvió de inspiración para la película del universo Marvel Iron Man de 2008.

Pero no todo ha sido fácil para Musk. A continuación se explica cómo pasó de ser acosado en el colegio a convertirse en un pequeño empresario y, finalmente, en el CEO de dos grandes empresas que parecen haber salido directamente de la ciencia ficción, y cómo casi se arruinó en el camino, provocó juicios y vigilancia por parte del Gobierno, y se convirtió en una de las figuras más controvertidas del mundo de los negocios.

Infancia: sus padres se divorciaron y fue el único hermano que se fue con su padre

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971, en Pretoria, Sudáfrica. Su padre ha dicho que “siempre ha sido un pensador introvertido”.

“Mientras que la mayoría de la gente iba a una gran fiesta a pasárselo bien, a beber y a hablar de cosas como el rugby, Elon había encontrado su refugio en la biblioteca de la casa y se dedicaba a divertirse leyendo los libros”, dice el padre de Musk.

La madre de Musk, Maye, es nutricionista profesional y modelo. Ha aparecido en cajas de cereales Special K y en la portada de la revista Time. En 2017, a la edad de 69 años, consiguió un contrato con la revista CoverGirl.

Después de que sus padres se divorciaran en 1979, Elon Musk y su hermano pequeño Kimbal decidieron vivir con su padre.

A Musk le daba pena su padre, cuyos tres hijos se habían ido a vivir con su madre tras el divorcio. No fue hasta después de la mudanza cuando la complicada relación con su padre comenzó a aflorar. “No fue una buena idea,” ha dicho Musk en una reciente entrevista en Rolling Stone sobre la decisión de irse a vivir con su padre.

Fue hospitalizado tras recibir una paliza en el colegio

En 1983, con 12 años, Musk vendió un juego muy simple llamado Blastar a una revista de informática por 500 dólares. Musk lo describió como un juego trivial… “pero mejor que Flappy Bird”.

A pesar de todo, los días de Musk en el colegio no fueron fáciles, una vez fue hospitalizado tras recibir una paliza. Sus acosadores lo tiraron por unas escaleras y le pegaron hasta que se desmayó, según explica Ashlee Vance en su libro titulado Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future.

Se mudó a Canadá con su madre para ir a la universidad

Después del instituto, Musk se mudó a Canadá y pasó dos años estudiando en la Universidad de Queen en Kingston (Ontario, Canadá). Se mudó a Canadá con su madre Maye, su hermana Tosca, y su hermano Kimbal. Pero acabó sus estudios de física y económicas en la Universidad de Pensilvania.

Mientras estudiaba en la Universidad de Pensilvania, Musk y otro compañero alquilaron una casa de 10 habitaciones y la convirtieron en una discoteca. Fue una de sus primeras experiencias como emprendedor y lo hizo junto a Adeo Ressi.

Después de graduarse, Musk viajó a la Universidad de Stanford para sacarse su doctorado, pero lo dejó sin apenas haber empezado. Aplazó su admisión después de solo dos días en California, y decidió poner a prueba su suerte en el boom de las puntocom que acababa de comenzar. Nunca volvió a terminar sus estudios en Stanford.

Musk lanzó Zip2 con su hermano Kimbal

Un grupo de inversores de Silicon Valley ayudó a la financiación de la empresa, que proporcionaba guías de viaje de la ciudad a periódicos como el New York Times y el Chicago Tribune. Mientras ZIp2 crecía, Musk literalmente vivía en la oficina.

Mientras ZIp2 crecía, Musk literalmente vivía en la oficina.El trabajo duro valió la pena cuando Compaq compró Zip2 en un acuerdo por valor de 341 millones de dólares en efectivo y acciones, lo que le supuso a Musk 22 millones de dólares.

Lo siguiente que Musk fundó fue X.com, una compañía bancaria online. Lanzó la compañía en 1999 utilizando 10 millones de dólares del dinero que obtuvo de la venta de Zip2. Alrededor de un año después, X.com se fusionó con Confinity, una startup financiera cofundada por Peter Thiel, para formar PayPal.

De CEO de la recién creada PayPal hasta SpaceX para viajar al espacio

Musk fue nombrado CEO de la recién creada PayPal. Pero no duraría mucho en el cargo. En octubre de 2000, comenzó una gran pelea entre los cofundadores de PayPal al presionarlos para que transfirieran sus servidores del sistema operativo gratuito Unix a Microsoft Windows. El cofundador de PayPal y entonces CTO Max Levchin se posicionó en contra.

Mientras Musk estaba camino de Australia para unas vacaciones muy necesitadas, la junta de PayPal lo despidió y nombró CEO a Peter Thiel. “Ese es el problema de las vacaciones,” Musk le dijo a Fortune años después sobre su fatídico viaje.

Pero las cosas salieron bien para Musk, que ganó mucho cuando eBay compró PayPal en 2002. Como mayor accionista de PayPal, ganó 165 millones de dólares del total de 1.500 millones de dólares pagado por eBay.

Incluso antes de la venta de PayPal, Musk ya soñaba con su próximo paso, que incluía un plan para enviar ratones y plantas a Marte. Fan de toda la vida de la ciencia ficción, Musk incluso intentó comprar misiles soviéticos desmantelados para este propósito. Pero los vendedores rusos querían 8 millones de dólares o más para cada uno, y Musk pensó que podía construir el suyo por menos.

A principios de 2002, Musk fundó la compañía que sería conocida como Space Exploration Technologies, SpaceX, con 100 millones de dólares del dinero recibido por la venta de PayPal. La meta de Musk era hacer 10 veces más barato el viaje al espacio.

Los nombres de los primeros vehículos de Space X están inspirados en el Halcón Milenario de la Guerra de las Galaxias. Los cohetes se llamaron Falcon 1 y 9.

Otro de los primeros vehículos tomó su nombre de la canción Puff the Magic Dragon, una obra popular en la cultura norteamericana desde que la interpretara el grupo Peter, Paul and Mary. El nombre de la nave espacial, el Dragón, fue un recado de Musk a los escépticos que le dijeron que SpaceX nunca podría poner vehículos en el espacio.

El objetivo a largo plazo de SpaceX es hacer que la colonización de Marte sea asequible. SpaceX no solicitará una oferta pública inicial hasta que lo que Musk llama el Mars Colonial Transporter esté volando regularmente, ha llegado a asegurar.

Y luego llegó el golpe de estado de Musk en Tesla

Tesla./ EFE

Musk también ha estado muy ocupado aquí, en la Tierra, sobre todo con Tesla. En 2004, Musk hizo la primera de las inversiones totales de 70 millones de dólares en Tesla, una compañía de coches eléctricos cofundada por el veterano emprendedor Martin Eberhard.

Musk tomó un rol activo de producto en Tesla, ayudando a desarrollar su primer auto, el Roadster. El Roadster completamente eléctrico se lanzó en 2006, con Musk como presidente de Tesla. Ahora es también el CEO de la compañía.

Como si eso no fuera suficiente, a Musk se le ocurrió la idea de SolarCity, una compañía de energía solar. Musk le dio a sus primos Peter y Lyndon Rive el capital de trabajo para hacer que SolarCity despegara en 2006. Una década después, a finales de 2016, Tesla compró SolarCity por unos 2.600 millones de dólares.

En 2007, Musk dio un golpe de estado en la junta directiva de Tesla, primero destituyendo a Eberhard de su puesto de CEO y luego quitándole todas sus responsabilidades. Con Eberhard como CEO, Tesla estaba consumiendo mucho más efectivo de lo que estaba percibiendo.

Casi se arruina en 2008…

En 2008, con la crisis financiera limitando seriamente sus opciones, Musk salvó personalmente a Tesla de la bancarrota. Musk invirtió 40 millones de dólares en Tesla y le prestó a la compañía 40 millones de dólares más. No es coincidencia que fuera nombrado CEO de la compañía el mismo año.

Pero entre SpaceX, Tesla y SolarCity, Musk casi se arruina Él ha llegado a describir 2008 como “el peor año de mi vida”. Tesla siguió perdiendo dinero, y SpaceX tenía problemas para lanzar su cohete Falcon 1. En 2009, Musk vivía de préstamos personales para poder sobrevivir.

…y al mismo tiempo se divorció

Casi al mismo tiempo, la vida personal de Musk se desmoronaba: Elon y su esposa Justine, una escritora canadiense, se divorciaron en 2008. La pareja se casó en el año 2000. Su primer hijo, Nevada, murió de SIDS (síndrome de muerte súbita del lactante) cuando solo tenía 10 semanas. Luego, tendrían gemelos y trillizos.

Musk empezó a salir con la actriz Talulah Riley a finales de ese año. Se acabaron casando en 2010 y se divorciaron dos años después. En julio de 2013 se volvieron a casar. En diciembre de 2014, Elon pidió el divorcio, pero retiraría más tarde la solicitud. En marzo de 2016 fue Riley quien pidió el divorcio, que se ejecutó finalmente en octubre.

Pero justo en Navidad de 2008, las cosas comenzaron a mejorar para Elon.Musk recibió dos buenas noticias: SpaceX consiguió un contrato de 1.500 millones de dólares con la NASA para entregar suministros al espacio, y Tesla finalmente encontró más inversores externos.

Tesla culmina en 2010 su salida a bolsa con éxito

Tesla./ EFE

En 2010, Tesla culmina una salida a bolsa con éxito. La comoañía recaudó 226 millones de dólares en su operación de salida a bolsa, convirtiéndose en la primera compañía de automóviles en estrenarse en el parqué desde que lo hiciera Ford en 1956.

Para recuperar sus finanzas, Musk vendió acciones por un valor de aproximadamente 15 millones de dólares en la operación. La extraordinaria carrera de Musk comenzó a hacerse notar en otros círculos, especialmente en Hollywood.

El papel Robert Downey Jr. de Tony Stark en las películas de Iron Man está basado, al menos parcialmente, en Musk. Musk incluso tuvo un cameo en Iron Man 2.

Mientras tanto, la vida personal de Musk sigue siendo turbulenta En 2008, Musk comenzó a salir con la actriz Talulah Riley. Se casaron en 2010 y se divorciaron en 2012. En julio de 2013, se volvieron a casar. En diciembre de 2014, Musk solicitó el divorcio, pero retiró la documentación. En marzo de 2016, Riley solicitó el divorcio; ese divorcio se finalizó en octubre.

Éxito de SpaceX

SpaceX./ Efe

A finales de 2015, SpaceX ya había completado 24 lanzamientos espaciales en misiones de todo tipo como el reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional, batiendo todo tipo de récords. En 2016, el SpaceX Falcon 9 realizó el primer aterrizaje con éxito de un cohete reutilizable sobre una plataforma en el océano.

El Falcon Heavy, el sucesor del Falcon 9 y el cohete más potente que SpaceX ha construido hasta la fecha, completó un lanzamiento de éxito en febrero de 2018. Ese Falcon Heavy escondía en su interior una carga muy particular: un muñeco apodado “Starman” y el Tesla Roadster rojo cereza personal de Musk, que fueron lanzados hacia la órbita de Marte.

Musk no puede dejar de tener nuevas ideas, como Hyperloop.Un tren de alta velocidad que viaja a través de un sistema de tubos en vacío, el Hyperloop teóricamente podría transportar pasajeros desde Los Ángeles a San Francisco en 30 minutos, reduciendo los viajes diarios y la congestión del tráfico de manera exponencial.

En una tónica similar, Musk creó otra compañía en 2016, The Boring Company, cuya misión es excavar una red de túneles subterráneos y alrededor de las ciudades para poder conducir a gran velocidad y sin tráfico.

A finales de 2015 confuda OpenAI…

Y a finales de 2015, Musk cofundó OpenAI, una organización sin fines de lucro dedicada a investigar la inteligencia artificial y garantizar que no destruya a la humanidad. Musk ha expresado su preocupación de que la carrera por una mejor IA podría terminar provocando una tercera guerra mundial.

Más recientemente, Musk anunció que dejaría la directiva de OpenAI en febrero de 2018 para evitar posibles conflictos de interés con Tesla, que ha logrado avances en inteligencia artificial para su tecnología de conducción autónoma.

Musk ha fundado una compañía más, esta otra en 2017: Neuralink, que está tratando de fabricar dispositivos que puedan implantarse en el cerebro humano.

Elon empezó a salir con Amber Heard, actriz conocida por su papel en Aquaman, pero rompieron en 2017 después de un año de relación. Musk confesó tiempo después en una entrevista en la revista Rolling Stone que esa ruptura fue muy dura para él.

… y también se unió al consejo asesor de Trump

Fue un año un poco accidentado también desde el punto de vista político. Musk se unió al consejo asesor de negocios del presidente Trump, un movimiento que causó una enorme repercusión pública.

Inicialmente defendió el movimiento, pero renunció después de que Trump sacara a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Musk dijo que trató de convencer a Trump de no retirarse.

En la primavera de 2018 también hubo novedades en su vida personal: empezó una relación con la artista Grimes después de que ambos compartieran una broma sobre inteligencia artificial.

2018: en problemas por un tweet

Musk se metió en problemas en 2018 cuando envío un mensaje por Twitter declarando que estaba considerando sacar a Tesla de bolsa a cambio de 420 dólares por acción y que ya había asegurado la financiación para ello.

Solo unos días más tarde, la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) envió citaciones a Tesla sobre los planes de la empresa de ir a la privada y los comentarios de Musk.

En septiembre de 2018 la SEC demandó a Elon Musk por sus declaraciones en Twitter, que calificó de “falsas o engañosas” acerca de su intención de retirar a Tesla de la Bolsa y pidió su inhabilitación.

Musk llegó a un acuerdo con la SEC, que llevó a que tanto él como Tesla pagaran una multa de 20 millones de dólares

Musk llegó a un acuerdo con la SEC, que llevó a que tanto él como Tesla pagaran una multa de 20 millones de dólares y Musk aceptara renunciar a su puesto como presidente de la junta directiva. Además, se exigió a Tesla que nombrara un comité para supervisar las comunicaciones de Musk.

En noviembre de 2019, Musk presentó un nuevo vehículo de Tesla: el Cybertruck, la primera —y muy esperada— camioneta de Tesla. Desde la presentación, se ha visto a Musk varias veces dando vueltas en el vehículo.

A los tribunales por recibir insultos en Twitter

Un mes después, Musk obtuvo una victoria en los tribunales cuando un jurado dictaminó que no era culpable de haber difamado al buzo británico Vernon Unsworth. Unsworth había presentado una demanda por difamación en 2018 después de que Musk lo llamara “pedófilo” en Twitter.

En el verano de 2018, Unsworth participó en la operación de rescate de 12 niños y su entrenador de fútbol que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia. Musk había ofrecido su ayuda en la misión de rescate en forma de un “minisubmarino”, que Unsworth llamó “una maniobra publicitaria”, lo que llevó a Musk a insultarlo en Twitter.

Grimes lanzó una bomba en enero de 2020 cuando publicó una foto suya en la que aparecía embarazada. La artista confirmó más tarde que estaba esperando un bebé con Musk.

Y llegó la pandemia : Musk dijo que el miedo al coronavirus era una estupidez

Musk ha hablado abiertamente sobre la crisis del coronavirus en Estados Unidos desde principios de marzo, cuando tuiteó por primera vez que el pánico por el virus era “estúpido”.

Desde entonces, Musk ha promovido un fármaco contra la malaria como posible tratamiento para los pacientes de COVID-19 a pesar de la falta de pruebas científicas, ha causado confusión sobre su promesa de entregar respiradores a los hospitales y ha promovido información errónea, como un tuit que decía “los niños son esencialmente inmunes” al virus.

Musk también ha calificado de “fascistas” las órdenes de confinamiento en Estados Unidos y ha desafiado las órdenes locales de aislamiento, reabriendo la planta de Tesla en Fremont, California. “Si alguien es arrestado, pido que sólo sea yo”, declaró Musk a principios de mayo. (Los funcionarios locales permitieron más tarde que Tesla reabriera sus operaciones).

En noviembre, Musk compartió en Twitter su escepticismo sobre las pruebas de coronavirus después de recibir dos pruebas positivas y dos negativas de diferentes laboratorios, diciendo: “Algo extremadamente fraudulento está sucediendo”. Musk dijo más tarde que probablemente tuvo un caso moderado de COVID-19, lo que le impidió asistir a un reciente lanzamiento de SpaceX.

A pesar de tener una importante cartera de propiedades inmobiliarias, Musk ha dicho recientemente que “no poseerá ninguna casa” y que venderá casi todas sus posesiones físicas. Desde entonces, al parecer, ha vendido dos de sus casas de Bel Air y ha puesto en venta otras propiedades en California. El 4 de mayo, Grimes dio a luz a un niño al que la pareja llamó X Æ A-Xii Musk, o “X Ash A-12 Musk”.

Importantes hitos de SpaceX y Tesla en 2020

SpaceX ha tenido dos hitos importantes este año: primero, en mayo, SpaceX se asoció con la NASA para completar su primer lanzamiento de astronautas al espacio. Luego, en noviembre, SpaceX completó su primer vuelo espacial humano “operacional” enviando cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional para lo que se espera sea una estadía de seis meses.

Tesla también ha tenido un año extraordinario: se unió al S&P500 en diciembre, lo que ha provocado que sus acciones se disparasen. Ahora, la capitalización de mercado de la compañía supera los 750 millones de dólares.

Ahora, gracias a ese aumento de las acciones de Tesla en 2020, Musk es la persona más rica del mundo con una fortuna total de 188.000 millones de dólares (más de 150.000 millones de euros). Elon ha superado a Mark Zuckerberg, Bill Gates y, por último, Jeff Bezos.

