Las empresas externalizan sus servicios un 30% más por la situación de «incertidumbre»

Las compañías han externalizado sus servicios un 30% más en los últimos cuatro meses, según la compañía estadounidense ManpowerGroup. Entre los distintos motivos, se figura el entorno económico inestable marcado por la subida de precios de la energía, la inflación, la escasez de ciertas materias primas y la invasión de Ucrania.

“Este incremento en las solicitudes pone de manifiesto que las empresas están optando por no ampliar su estructura o, incluso, reducirla renunciando a la gestión directa de ciertas actividades”, ha interpretado ManpowerGroup.

La contratación sufrirá un «importante frenazo»

Una conclusión que también se desprende de la encuesta sobre proyección de empleo elaborada por la compañía en la cual se pone de manifiesto que las intenciones de contratación de las empresas españolas para el último trimestre de 2022 sufren un “importante frenazo” tras un año con crecimientos récord.

El contexto económico no alimenta la confianza, por eso las organizaciones buscan soluciones que no les comprometan en el largo plazo

Así, los directivos prevén que el mercado del empleo tendrá un comportamiento casi plano, con previsiones netas para los últimos tres meses del año en un 2%. Esto sitúa a España como el mercado que más cae, de los 41 analizados, frente al trimestre previo, que registró un 21%, y frente al mismo periodo del año anterior, con un 33%, según ha detallado ManpowerGroup.

“Vemos que la actividad económica no se detiene, pero el contexto económico no alimenta la confianza, por eso las organizaciones buscan soluciones que no les comprometan en el largo plazo”, ha afirmado el director de Estrategia de Talento en ManpowerGroup, Vicenç Álvaro.

Y ha argumentado: “En el contexto actual, las compañías están estudiando cómo aplicar fórmulas como la mencionada externalización, además de la contratación temporal, y el uso que puedan hacer de los fijos discontinuos«.

La formación, clave para incrementar la productividad

Además, la formación es otra de las áreas de trabajo de las empresas para afrontar la incertidumbre, ya que permite capacitar a miembros del equipo para que puedan optimizar su rendimiento y desempeñar más funciones dentro de la organización.

Por ello, «mejora la empleabilidad de dichos profesionales y contribuye a mantener o incrementar la productividad de las empresas”, ha concluido ManpowerGroup.