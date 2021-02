Los fondos acumulan 10.900M en Cellnex tras su fiebre bursátil

Es la compañía que más ha brillado en bolsa en los últimos años. Sus tasas de crecimiento y la expectativa sobre la evolución de su negocio la han llevado a acaparar la atención de los inversores. Y los fondos internacionales, conscientes de la oportunidad que tienen delante, no han dudado en sacar la chequera para aposentarse en su accionariado.

Cellnex, compañía española con sus cuarteles generales en Cataluña, ha visto cómo el capital riesgo han apostado por su crecimiento. Ahora esperan recoger sus frutos con las plusvalías latentes cuando decidan vender. Su participación de manera agregada se resume en seis cifras: 10.983 millones de euros.

Es el valor que arroja el casi 47% que estos inversores internacionales tienen sobre la compañía de telecomunicaciones, la primera firma del sector en España por capitalización bursátil, por encima incluso de Telefónica.

Estos son sus principales accionistas.

ADIA

Se trata del fondo soberano de Abu Dhabi (Emiratos Árabes). ADIA, como así se le conoce por sus iniciales, fue fundado con el propósito de invertir dinero en nombre del gobierno del país para gestionar y rentabilizar el exceso de reservas de petróleo.

De acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fondo soberano mantiene el 6,9% de Cellnex desde el pasado junio de 2020.

El brazo inversor de Abu Dhabi ha llegado a tener un puesto en el consejo de administración de la torrera. Mamoun Jamai fue consejero dominical hasta agosto del pasado año, cuando presentó su dimisión. Mantenía el cargo desde junio de 2019.

GIC Private Limited

Con un 7,03%, otro fondo soberano se aposenta entre el accionariado de Cellnex. Es GIC Private Limited, anteriormente conocido como Government of Singapore Investment Corporation.

Aunque como la mayoría de fondos soberanos no desglosa sus inversiones, GIC aparece en la hemeroteca de la prensa económica por haber salido salpicada por las subprime en Estados Unidos.

La firma singapurense compró uno de los complejos de apartamentos más grandes de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y le salió rana tras el estallido de la crisis inmobiliaria, como así contó The New York Times.

Blackrock

Blackrock es considerada una de las grandes gestoras de participaciones privadas de todo el planeta. Está presente en la mayoría de compañías del IBEX, de las que gana dinero con compras y ventas de pequeñas participaciones o vía dividendos por su condición de accionista.

La multinacional estadounidense, que opera globalmente con 70 oficinas en 30 países distintos, aterrizó en Cellnex en diciembre de 2015, es decir, apenas unos meses después de que debutara en el parqué a 15 euros la acción. Hoy cada título cotiza por más de 40 euros.

Fidelity

La compañía estadounidense lleva meses en el capital de Cellnex, aunque recientemente ha subido su apuesta con 200 millones de euros más en títulos.

Leer más: Fidelity invierte 200M más en Cellnex al calor de su expansión por Europa

La escalada de Fidelity en Cellnex coincide con las distintas operaciones anunciadas por la torrera española (compra de activos en países de Europa como Países Bajos o Francia), que se presuponen aumentarán el tamaño de la compañía y sus cifras fundamentales de negocio.

Capital Research

Capital Research, una gestora propiedad del fondo estadounidense Capital Group, ha irrumpido en el capital de Cellnex en los últimos años, al igual que otras compañías del IBEX como Aena o Grifols.

Fundada en 1931 en Los Ángeles, California, Capital Group, su empresa matriz, tiene oficinas en todo el mundo en América, Asia y Europa.

En el Viejo Continente ha sido noticia por sus vínculos con la política británica. The Guardian publicó que el marido de la ex primera ministra Theresa May había trabajado como responsable de relaciones para la empresa.

GQG Partners

Ha sido de los últimos inversores en sumarse a la ola de Cellnex en bolsa. Esta boutique con sede en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, afloró como uno de los accionistas más significativos de Cellnex.

Comunicó oficialmente en octubre al regulador bursátil de España que tiene más del 3,2% del capital social, aunque en sus propios reportes internos ya había anotado previamente su posición.

GQG Partners (abreviatura de Global Quality Growth) atesora 830 millones en títulos de la compañía española y está acostumbrada a invertir en acciones de mercados globales y a hacerlo en momentos de crisis, como reconoció el mismo fundador de la compañía, Rajiv Jain, en una entrevista en Financial Times en abril del pasado año.

Norges Bank y CCPIB

Norges Bank es el banco central de Noruega y, por extensión, la entidad que administra el Fondo de Pensiones del Gobierno del país nórdico. Se trata de una entidad con más de 200 años de historia, pues su creación fue en 1816.

CCPIB, por su parte, es el fondo de pensiones de Canadá y está considerado como uno de los inversores de capital privado más grandes del mundo. Ha invertido más de 28.100 millones de dólares entre 2010 y 2014, según la revista Fortune. Para entenderlo: más de lo que valen varias compañías de la bolsa española como Ferrovial, ACS, Sacyr y OHL juntas.