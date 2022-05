Los trabajadores de Nissan piden un concurso público exprés

Los trabajadores de Nissan se han concentrado este miércoles delante de las puertas de la Delegación del Gobierno para pedir un concurso público exprés y denunciar de nuevo el retraso en el plan de reindustrialización para la fábrica de la automovilística en Barcelona.

El pasado viernes tuvo lugar la última reunión de la comisión de reindustrialización -de la que forman parte sindicatos, empresa y administraciones-, en la que se plantearon unos plazos para sacar el concurso que debe elegir el operador logístico de la Zona Franca que no permitirá cerrar el proceso, como mínimo, hasta el mes de julio, según han denunciado los representantes de la plantilla.

Los sindicatos han presionado al Gobierno y al Consorcio de la Zona Franca, el encargado de sacar el concurso, para acortar los plazos, al tiempo que piden que la mesa entregue al ‘hub’ de descarbonización que lidera QEV la carta de intenciones que están reclamando para facilitar la búsqueda de inversores.

El secretario general de Comisiones Obreras, Miguel Angel Boiza, ha exigido que los plazos se acorten «al máximo». En este sentido, no entiende por qué no se pueden sacar las condiciones de la licitación en «una semana» en vez de los 15 días que se ha puesto de tope. «Al final nos vamos a dos meses y medio después» en esta lucha, ha sentenciado.

Asimismo, ha explicado que el consorcio justifica la tardanza de los tempos a la legalidad, dado que se trata de un concurso público. «Nosotros pedimos que se recorten lo máximo posible, dentro de la ley», ha aseverado el secretario general de CCOO.

Por su parte, el secretario general de Sigen-Uso, Miguel Ruiz, ha asegurado a Economía Digital que la propuesta para agilizar el concurso público la tienen que hacer ellos, añadiendo que «otra cosa es que quieran».

Retraso de los proyectos industriales

Denuncian que el retraso de los proyectos industriales es por la ausencia de la carta de licitación. Desde CCOO han puesto de ejemplo el caso del proyecto ‘hub’ de electromovilidad, que está pendiente de una carta de intenciones para asegurar sus inversiones y si el proyecto se podrá o no establecer en la fábrica. No obstante, esta carta no podrá ser entregada hasta que se celebre el concurso público.

Ademas, han asegurado que el retraso del concurso público está poniendo en riesgo el inicio de los proyectos, como el caso del fabricante de motos eléctricas Silence. Los sindicatos ya han alertado de la «amenaza» que puede suponer es que el fabricante abandone el proyecto de reindustrialización.

Boiza ha explicado que temen que por parte de alguna administración estén intentando hacer «trampa» a los proyectos industriales para dar preferencia a los proyectos logísticos. «No lo vamos a aceptar», ha subrayado.

Manifestación de los trabajadores de Nissan. Imagen: Gonzalo Morales

La próxima semana, cuando se cumplen los 15 días, el Comité de Empresa y la administración tienen programada otra mesa para pactar las condiciones de la licitación, retrasando una vez más el proceso.

Cabe recordar que en la reunión de la mesa del mes de marzo se decidió abordar la gestión del alquiler del conjunto de los terrenos de la planta de Zona Franca a través de un operador único, que sería el responsable de gestionar las zonas que ocuparán el ‘hub’ de electromovilidad y Silence, como aquellas destinadas a las actividades logísticas y a otras complementarias.

En estos momentos, los 1.400 trabajadores de Nissan que fueron despedidos tras la marcha de la multinacional nipona el 31 de diciembre pasado están en casa cobrando el paro y esperan emprender la nueva actividad antes de que se les acabe el subsidio

Acuerdo con Silence

Los sindicatos han cerrado esta madrugada un principio de acuerdo con Silence que garantiza la contratación de unos 110 extrabajadores respetando las condiciones laborales que se pactaron en el ERE de Nissan, es decir, tres años de garantía de empleo y un sueldo que está un 20 % por encima del de referencia del sector.

«Se ha puesto encima de la mesa todas las ayudas que va a recibir Silence, los activos e importes que van a ahorrarse al quedarse una nave ya construida y se han respetado las condiciones de los trabajadores» han asegurado los sindicatos.

No obstante, han insistido en que el objetivo sigue siendo la totalidad de los trabajadores que perdieron su trabajo en Nissan. «Es un paso importante, pero ni mucho menos se acaba el proceso de reindustrialización con el proyecto de Silence», ha afirmado uno de los dirigentes sindicales.