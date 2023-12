Maduro recibe a directivos de Repsol después de acordar la reactivación de operaciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recibido al director ejecutivo para Europa, África, Asia, Brasil y Venezuela de Repsol, José Vicente Bravo, y el director de la unidad de negocio de la multinacional en la nación caribeña, Luis García Sánchez. El encuentro llega tan solo un día después de que el grupo energético liderado por Josu Jon Imaz haya firmado un acuerdo con la estatal venezolana Pdvsa para reactivar una empresa conjunta en el país.

Así lo confirman breves imágenes de la reunión transmitidas por el canal estatal VTV, que también asegura que en el encuentro ha participado el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Tellechea. El medio público venezolano también ha destacado que la reunión permitió reafirmar el «intercambio en materia de hidrocarburos» así como fortalecer las relaciones de «confianza, seguridad jurídica y cooperación» para obtener «ganancias compartidas».

Reactivación de Petroquiriquir

La compañía española ratificó este lunes su compromiso con Venezuela. De hecho, tal y como recordó en el marco de la firma del convenio con Pdvsa de Exploración y Producción y miembro del Comité Ejecutivo, Francisco Gea, el grupo celebra este año tres décadas de presencia en el país caribeño.

El acuerdo recoge la reactivación de la empresa mixta Petroquiriquire, en la que Repsol tiene el 40% de participación, que opera en campos de los estados Monagas, en el oriente venezolano, y Zulia y Trujillo, en el occidente. El ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa enfatizó que el acuerdo sentaba «las bases para impulsar las actividades» de Petroquiriquire, algo que, a su juicio, «es sumamente importante tanto para España como para Venezuela».

La apuesta de Venezuela pasa por un incremento de su producción petrolera, después de que Estados Unidos levantara temporalmente algunas de sus sanciones, un grueso considerable de las cuales estaban dirigidas al sector energético. La medida, que entró en vigencia el octubre pasado, vencerá en abril del próximo año.

El levantamiento de las sanciones no solo ha comportado la firma del acuerdo con Repsol sino también con otras empresas internacionales como Maurel & Prom. No obstante, Washington ha advertido de que reconsiderará su decisión si Venezuela no toma medidas como la liberación de los «presos políticos».