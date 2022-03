Mercadona desmiente que esté regulando la venta de productos para subir los precios

Mercadona ha desmentido este miércoles a través de su cuenta de Twitter que esté dando una imagen de escasez en sus supermercados para subir el precio de sus productos. «Todos los días abrimos nuestras tiendas dando el mejor servicio», ha señalado.

No obstante, la cadena de alimentación que preside Juan Roig no se ha librado de esta polémica y ha sido acusada por Twitter de dar órdenes de no reponer los lineales de sus supermercados con el objetivo de subir los precios de sus productos. Por la red social, se ha difundido el mensaje de una supuesta trabajadora de la empresa que acusa a «los de arriba» de obligar a los trabajadores a «sacar poco a poco el producto del almacén» para dar «imagen de escasez» con el fin de «subir gradualmente los precios y sacar más».

¡ATENCIÓN!

✔️La información de que estamos regulando la venta de productos y que lo hacemos para subir precios es ⚠️COMPLETAMENTE FALSA⚠️.

✔️Todos los días, abrimos nuestras tiendas dando el mejor servicio🙂.

✔️Recomendamos no realizar acaparamiento.

— Mercadona (@Mercadona) March 23, 2022

Asimismo, Mercadona ha pedido a sus clientes «no realizar acaparamiento», ya que el abastecimiento en el supermercado, de momento, está asegurado.

Lejos de un desabastecimiento

En los últimos días han circulado muchas imágenes de supermercados con las estanterías vacías como en el Corte Inglés, Carrefour o Mercadona, entre otros. Tras once días de huelga en el sector, coincidiendo con la guerra en Ucrania, muchos supermercados han subido el precio de sus productos por la falta de suministro o han visto como los consumidores arrasaban con productos como la leche o el aceite de girasol por el temor a un posible desabastecimiento.

Sin embargo, las grandes cadenas de supermercados han admitido problemas en el suministro de productos a causa de la huelga, como en la mayoría de sectores, pero han asegurado que están todavía lejos de un desabastecimiento.

Las mayores dificultades de abastecimiento se encuentran en los frescos por los cortocircuitos en la distribución en sectores como el pesquero, el lácteo o el cárnico. En el caso de Mercadona, han apuntado esta semana sobre las dificultades para mantener el suministro de productos frescos a sus centros, aunque han asegurado que no se están dando problemas de desabastecimiento.