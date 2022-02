Mercadona retira uno de sus productos por un ingrediente no etiquetado

Mercadona se ha visto obligada a retirar un producto de sus estantes de la marca Hacendado. Se trata de los botes de comino, tanto en polvo como en grano, por la presencia de sésamo no incluido en el etiquetado.

Tras una alerta del proveedor del producto Jesús Navarro, la cadena de supermercados ha informado que todos los lotes afectados son el 21Z20, 12102 y 12126 de comino molido y los lotes 21Z28 y 22207 de comino en grano. Todos con fecha de consumo preferente de entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

El sésamo se trata de un cereal que puede provocar problemas en consumidores alérgenos, por lo que debe estar etiquetado en todos los productos de alimentación. En este sentido, la cadena valenciana se han visto obligada a retirarlos del mercado, así como a informar a sus clientes.

Se puede devolver el producto y pedir el reembolso

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig, se ha comprometido a devolver el dinero a todos sus clientes que hayan comprado el producto de uno de los lotes afectados. Los clientes podrán acudir a cualquiera de sus supermercados a hacer el reembolso.

No obstante, el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para la población que no presente algún tipo de alergía al sésamo.