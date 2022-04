Si has recibido un mensaje de whatsapp con el texto «¡Inauguración de la sucursal de Mercadona!» y un enlace web, vigila, es una estafa.

Concretamente, se trata de un caso de phishing, que es una técnica utilizada para dirigir a la víctima a una página web falsa y conseguir que comparta contraseñas e información bancaria o confidencial.

Según recoge maldita.es, el mensaje promete un premio de 1.000 € si se contesta un cuestionario que supuestamente Mercadona está realizando con motivo de la inauguración de una nueva sucursal.

Sin embargo, el enlace que acompaña al mensaje no es la url de la página web oficial de la cadena de supermercados.

Además, una vez se hace click, aparece una pantalla en la cual se advierte de que el sitio web al que se quiere acceder es «engañoso» y que Google ha detectado «phishing».

Cuando se entra en la página web, se muestra un mensaje en que se promete que si se contesta un cuestionario se tendrá «la oportunidad de ganar 1000 €».

No es la página web oficial de Mercadona

Los estafadores intentan ganar credibilidad emulando a la página web de Mercadona, con una imagen de un supermercado de la cadena, el color verde corporativo y el logo de la empresa.

También, incluyen comentarios de usuarios que supuestamente han ganado el premio del sorteo.

Sin embargo, los botones de ‘me gusta’ y ‘no me gusta’ no funcionan, no se puede pasar a la siguiente página de comentarios y, además, hay algunos que mencionan promociones de otras empresas como ‘Angola Airlines’.

Una vez se ha contestado el cuestionario, que contiene cuatro preguntas, la página redirecciona a otro sitio web en el que hay que encontrar un premio en distintas cajas en un máximo de tres intentos.

Cuando se encuentra el premio, que aparece en el segundo intento, aparece otro mensaje en el que pide que se comparta el enlace con «cinco grupos de whatsapp o 20 amigos» para «reclamar el premio».

Mercadona lo desmiente

La cadena de supermercados informa en su página web que no organiza «ningún tipo de promoción y/o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo».

«Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización», remarca.

En este sentido, la compañía recomienda no facilitar datos bancarios ni datos personales, y también, no realizar ningún pago.

Asimismo, destaca que ante la duda y antes de llevar a cabo ningún tipo de gestión se puede contactar con la empresa a través de Atención al Cliente.