Mercadona subirá los salarios de toda la plantilla de España el 6,5%

Los Reyes Magos ya han pasado por Mercadona. El comité de dirección de la cadena de supermercados ha acordado este viernes una subida salarial para toda su plantilla en España y Portugal acorde con el Índice de Precios de Consumo (IPC), no solo sobre el salario base como indica el Convenio de Empresa, sino sobre el total del salario incluyendo los complementos correspondientes. Así, los trabajadores españoles gozarán a partir de enero de 2023 de un incremento en su sueldo del 6,5%, mientras que para los portugueses será del 2,7%.

Esta medida entrará en vigor a partir de la siguiente nómina de los más de 96.000 trabajadores que Mercadona tiene entre estos dos países. El objetivo es mantener el poder adquisitivo de todas las personas que forman parte de la compañía, porque “son el mejor activo de los clientes: cuanto más satisfacen El Cabo, como se llama el cliente internamente, más avanza Mercadona”, ha apuntado la compañía en un comunicado.

Supermercado da Mercadona em Valência. EFE/Manuel Bruque

Esta subida llega en un momento en el que el incremento de precios es una de las principales preocupaciones de los españoles y, aunque lleva cinco meses consecutivos a la baja -se sitúa en el 5,8% en diciembre-, la cesta de la compra continúa desbocada y, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, alcanza máximos.

La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios por considerarlos volátiles, no se frena e incluso supera a la general al alcanzar el 6,9% en el dato adelantado de diciembre. Cierra el año así con un nuevo pico, por encima del 6,4% que marcó en agosto. Desde el pasado mes de julio está en niveles históricos y no ha bajado del 6%.

La compañía incrementa su productividad un 9%

La compañía, consciente de que incrementar los salarios en 2022, supondría un incremento de sus costes fijos, puso en marcha una serie de medidas, entre ellas mejoras en la digitalización de sus procesos y el compromiso de concienciación de toda la plantilla de analizar los costes en los que se incurría.

A falta del cierre del ejercicio, estos movimientos han dado como resultado un incremento del 9% de la productividad y unos ahorros de costes de más de 200 millones de euros.