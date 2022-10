Multa de la CNMV a Deutsche Bank por deficiencias en la información a los clientes

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 200.000 euros a Deutsche Bank, por la comisión de una infracción tipificada como “muy grave” relacionada con una evaluación deficiente de los clientes que invierten en ‘productos complejos’ a 31 de diciembre de 2016.

Según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el organismo supervisor sanciona en concreto a la entidad alemana por el incumplimiento de la obligación legal de “contar con medidas y procedimientos adecuados de control del cumplimiento de las normas de conducta relativas a la evaluación de sus clientes, en relación con la calidad de la información recabada de los clientes para la evaluación de la conveniencia al adquirir productos complejos a 31 de diciembre de 2016”.

Multa administrativa

El organismo regulador independiente explica que esta multa es firme en vía administrativa, aunque es susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Sede del Deutsche Bank en Fráncfort, Alemania

Esa no es la primera vez que la CNMV multa al banco alemán. El pasado mes de marzo también lo multó con 3 millones de euros por la recompra a sus clientes de bonos estructurados, emitidos por la propia entidad, que no adoptó las medidas exigibles de gestión del conflicto de interés. No obstante, el banco que dirigida por Christian Sewin, recurrió la sanción al organismo.