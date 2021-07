Naturgy cierra el plan de bajas con más salidas de las previstas

Éxito del programa de bajas de Naturgy. La energética cierra este jueves 15 de julio el plan y lo hará con más salidas de las 700 previstas, según los últimos datos que la compañía barajaba este martes. Además, más de la mitad han cruzado ya la puerta de salida.

La compañía que preside Francisco Reynés presentó un plan para prescindir de 1.000 empleados, como adelantó Economía Digital. Es decir, el 18% de lo 5.400 trabajadores que tenía en España a finales de marzo, cuando planteó las salidas a los representantes de la plantilla.

En la negociación de las condiciones con los sindicatos, se acordó rebajar a 700 la cifra de salidas, si bien al ser voluntarias, el número final quedaba a expensas de los trabajadores que se apuntaran al plan. El plazo se abrió hace un mes, durante el cual los empleados han podido pedir información acerca de la indemnización que les tocaría y se han apuntado o no al plan.

Según la información facilitada por los sindicatos, hasta este martes se habían apuntado 790 personas, casi cien más de las previstas. Este miércoles se cierra y la cifra final puede ser incluso superior, si bien las fuentes consultadas estiman que los que querían apuntarse, probablemente ya lo hayan hecho.

Nueva sede de Naturgy en Barcelona

También explican que, pese a que se haya superado la cifra acordada entre la compañía controlada por Criteria Caixa, GIP y CVC, se dará salida a todos aquellos que lo deseen. Cabe recordar que los excedentes que planteó inicialmente la cotizada era de un millar.

De hecho, unos 450 ya han abandonado la compañía a medida que se han ido apuntando. La primera fase de salidas, que debía completarse este jueves, preveía 420 bajas, por lo que se ha cubierto sin dificultades. Naturgy ha rechazado dar cifras a la espera del cierre del plan.

El resto de salidas están previstas para lo que queda de año, si bien las fuentes sindicales aseguran que la gran mayoría tendrán lugar este mes y solo quedarán algunos empleados que necesitan sustitución y no cuentan con ella, y solo hasta que la compañía encuentre un relevo para ellos.

Los sindicatos atribuyen el éxito del plan a dos razones: a que la oferta era atractiva y a la supuesta incertidumbre existente entre parte de la plantilla por el futuro de Naturgy. Con el nuevo plan estratégico de Reynés pendiente –se presenta el 28 de julio–, la opa de IFM a punto de ser aprobada por el Gobierno y los recortes sufridos en los últimos años, muchos habrían sido los que han preferido buscar otras opciones para su futuro profesional.

En algunas áreas de la compañía, como la corporativa y la de electricidad, las peticiones para acogerse al plan de salidas incentivadas ha superado por mucho a las plazas previstas, llegándose en algún caso a duplicar, según las fuentes de la plantilla consultadas.

El plan estratégico de Naturgy y la opa, al caer

Este julio será un mes importante para la compañía controlada por La Caixa y los fondos GIP y Rioja (CVC y la familia March). Tras cerrar estas más de 790 salidas, el día 27 el consejo de administración que preside Francisco Reynés aprobará los resultados del primer semestre y el plan estratégico, con casi un año de retraso. El 28 lo dará a conocer.

Y el mismo 27, el Consejo de Ministros podría aprobar la opa del fondo australiano IFM sobre el 22,7% de Naturgy. Aun así, previsiblemente la CNMV no le daría luz verde hasta septiembre, por lo que no se resolvería hasta principios de octubre.

Mientras tanto, La Caixa sigue creciendo en el accionariado de Naturgy. Como anunció, no solo no venderá, lo que le garantiza seguir siendo primer accionista, sino que está comprando: se ha puesto un tope, no llegar al 30% que le obligaría a presentar una opa. Está ya en el 25,8%.