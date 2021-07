Pedro Sánchez deja la opa de IFM sobre Naturgy para el último Consejo de Ministros de julio

El 27 de julio será un día ajetreado para Francisco Reynés y la cúpula de Naturgy. Mientras su consejo de administración aprueba los resultados del primer semestre y el plan estratégico 2021-2025, es probable que conozca la decisión y condiciones del Gobierno respecto a la opa de IFM sobre la energética.

El Gobierno aprobará muy probablemente a finales de julio la oferta del fondo australiano IFM sobre el 22,7% de Naturgy. Fuentes de Moncloa explicaron que a priori será en el último Consejo de Ministros del mes, y penúltimo antes de vacaciones, que tendrá lugar el mismo 27 de julio.

Eso sí, no descartan que Pedro Sánchez, a menudo imprevisible, lo deje para la reunión del 3 de agosto o que haga incluso un consejo extraordinario. En cualquier caso, debería ser como muy tarde el 6 de agosto, cuando se cumplen los seis meses de límite. Sea como fuere, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos apurará los plazos.

Se espera que el Gobierno, después de varias disputas privadas y también públicas, dé luz verde a la entrada de IFM en la gran gasística y eléctrica española. Se cuenta con ciertas condiciones relacionadas con mantener la españolidad y las inversiones estratégicas de Naturgy, algo con lo que el fondo australiano ya se ha mostrado en sintonía.

De hecho, el informe de Industria, que no contó con la participación de Reyes Maroto, que se inhibió, y el de Economía, que ya están a punto, son favorables a la opa. El que más se ha demorado es el de Transición Energética, si bien Teresa Ribera se ha posicionado claramente al lado de Nadia Calviño a favor de la operación.

Francisco Reynes, presidente de Naturgy./ EFE

Ribera y Calviño se han impuesto a los ministros de Podemos y a Iván Redondo, contrarios a la operación por la desespañolización de Naturgy y el hecho de que tres grandes fondos de inversión controlarán, si la opa triunfa, más de la mitad de las acciones de la compañía. Según las fuentes consultadas, ambas ministras cuentan con más autoridad ante Sánchez en este asunto que su asesor de cabecera.

También ha allanado el terreno Isidro Fainé. El anuncio de Criteria, el holding de participaciones de La Caixa, de que no vendería su 24,4% sino que incrementaría su participación hasta un máximo del 29,99%, despejó buena parte de la incertidumbre que rodeaba a Naturgy. Criteria ya roza el 25,6% de las acciones.

La continuidad de La Caixa supone que la energética mantenga a su primer accionista histórico, el mismo que situó a Reynés en la cúspide, lo que ayudaría de forma clara a mantener la españolidad y la estrategia fijada por el consejo de administración.

Hay que tener en cuenta que Naturgy es la gran gasística del país y la propietaria de los dos gasoductos que traen el gas de Argelia, por lo que es considerada por el Gobierno como una empresa estratégica. De sus inversiones también depende que el gas natural llegue a mas zonas de España.

La culminación de la opa, para el último trimestre

Sánchez tenía hasta seis meses para decidir sobre la oferta y aunque inicialmente se esperaba que no los necesitara, finalmente los apurará. Ese hecho demorará la resolución de la opa al último trimestre.

Cuando el Consejo de Ministros dé el visto bueno a la operación, entonces deberá hacerlo la CNMV. Su resolución será positiva, pues solo es técnica, y las fuentes consultadas explican que ya la tiene a punto.

Sin embargo, no se prevé que lo haga en agosto, un mes muy poco hábil a efectos de empresas y mercados pese a que la bolsa no cierra. Por ello, la opa se lanzaría en septiembre. Si el plazo de aceptación elegido es de un mes –es el más habitual–, la culminación sería ya en octubre.

La opa de IFM por el 22,7% de Naturgy está condicionada a la aceptación de al menos el 17%. No será fácil: los fondos GIP y Rioja (CVC y Alba) no venderán el 41% que suman, mientras que Criteria no solo no saldrá sino que está comprando acciones para incrementar participación. Por tanto, solo un tercio de las acciones de Naturgy son susceptibles de ir a la opa.

Naturgy presenta al fin el plan estratégico

El 28 de julio, un día después de que lo apruebe su consejo de administración, Naturgy presentará al fin su plan estratégico 2021-2025. Lo hará nueve meses después de lo previsto, pues lo había pospuesto a expensas de la resolución de la opa.

Sin embargo, lo dará a conocer sin saber cómo terminará aunque probablemente sí haya trascendido ya la decisión del Gobierno. El motivo es, según fuentes cercanas a la compañía, que no quieren esperar más mientras el sector no deja de evolucionar.

“El mercado se mueve, están pasando muchas cosas en el sector, hay oportunidades y además La Caixa se ha manifestado y da estabilidad a la compañía, no puede seguir parada”, aseguraron.