NH paga un 50% más por los alquileres de sus hoteles que antes de la pandemia 

La cadena hotelera NH ha pagado durante el primer trimestre del año 31,1 millones por los alquileres de sus hoteles, una cifra que supera en un 50% a la que pagó el grupo español antes de la pandemia en ese mismo periodo. Este aumento del gasto se debe al crecimiento de su cartera Boscolo principalmente, que ha supuesto la apertura (en régimen de alquiler) de más de 10 hoteles nuevos en solo unos meses. La gran mayoría de su gama alta, los NH Collection, caracterizados por situarse en zonas exclusivas de alto coste.

La firma que dirige Ramón Aragonés negoció con los propietarios de los hoteles que tiene alquilados una rebaja de las rentas -con motivo de la pandemia- que aplicó desde el segundo trimestre de 2020 y hasta finales de 2021. NH se vio obligado a cerrar casi todos sus hoteles cuando irrumpió el Covid-19. En concreto, durante los meses más duros del confinamiento bajaron la persiana el 95% de ellos.

La cadena se enfrentaba en 2020 a un alquiler de 259 millones de euros por los 230 hoteles que tenía en régimen de alquiler, pero tras estos acuerdos se ahorró 85,3 millones de euros según reflejan sus cuentas. Por el mismo motivo, durante enero y marzo del año pasado los gastos por arrendamientos fueron de solo 2,2 millones, un 90% menos que lo que había pagado un año antes. Pero, desde que comenzó el año 2022 han empezado a pagar su alquiler habitual y además, se han incorporado otros hoteles nuevos a su cartera, lo que ha elevado el gasto.

Asimismo, la cadena hotelera controlada por el grupo tailandés Minor refleja en las cuentas presentadas al mercado a cierre de marzo que, los gastos de personal del primer trimestre. ascienden a 103,05 millones frente a los 54,5 millones del año pasado. Este aumento del 90% se explica con la recuperación de empleados que se encontraban en ERTE u otros mecanismos de empleo similares a los que estaban acogidos según el país.

Antes de la pandemia, NH tuvo unos gastos de personal de 133,6 millones (en el primer trimestre) por lo que estos siguen aún por debajo de las cifras de 2019. En este caso, la reducción se debe a que la firma llevó a cabo el año pasado en nuestro país un ERE para 187 empleados de sus servicios centrales. La cadena se convirtió en la primera hotelera en realizar un ajuste de plantilla.

El grupo eleva su deuda en otros 30 millones por ómicron

La firma explica en su informe trimestral que la cartera de hoteles lleva abierta al completo desde marzo porque la oleada de ómicron le obligó a cerrar un 15% del portfolio en enero. También por culpa de esta variante se ha elevado su deuda en 31 millones, reconocen.

El grupo había conseguido reducirla en 29 millones de euros en el segundo semestre de 2021, excluyendo la ampliación de capital, pero el impacto de ómicron en enero y parte de febrero de este año la ha elevado en 31 millones de euros, hasta dejarla en 599 millones de euros al final del trimestre.

A pesar de ello, la hotelera ha conseguido reducir sus pérdidas en un 38% respecto al primer trimestre del año pasado, hasta dejarlas en -76,9 millones de euros, frente a los -124,1 millones de euros del mismo periodo de 2021, aun siendo este periodo (el de enero a marzo) estacionalmente el de menor actividad hotelera en todos los países donde opera, detalla.

España está siendo el mercado que mejor responde en este proceso de recuperación tras dos años de pandemia. Entre enero y marzo de 2022, la ocupación media de sus hoteles en nuestro país fue del 55%, pero se elevó hasta el 70% en marzo. Asimismo, el precio medio por habitación fue de 93 euros por noche de media en el trimestre, una cifra que supera ya los niveles de 2019 en la mayoría de las ciudades.

La empresa adelanta que durante el mes de abril (que ya incluye el impacto de la Semana Santa) han superado los ingresos por habitación disponible (RevPar) que tenían en 2019. De hecho, la mayoría de las ciudades, incluida Madrid, alcanzaron un ADR (una tarifa media diaria) por encima de los niveles del primer trimestre de ese año.

Desde marzo, todas las regiones del grupo han mostrado una fuerte recuperación, pero España está a la cabeza y Madrid es quién más ha contribuido en los ingresos junto a otras ciudades secundarias, detallan. En el perímetro Like for Like and reform (LFL&R) sus ingresos han subido en 48 millones. Barcelona ha tenido una recuperación más lenta en enero y febrero que se ha empezado a acelerar desde marzo y abril.