Ryanair y Easyjet presionan a Yolanda Díaz para evitar huelgas a agosto 

Los sindicatos de Ryanair han ampliado la huelga durante 12 días más en julio y se plantean hacer lo mismo en agosto si no hay mediación del Gobierno y más concretamente, de Yolanda Díaz. Los de Easyjet también exige al ministerio de Trabajo que actúe para no verse abocados a lo mismo y este mismo lunes han enviado una denuncia a la Inspección de Trabajo.

Los trabajadores de las dos aerolíneas consideran que se ha visto vulnerado su derecho a huelga, con servicios mínimos que no se han cumplido y han rozado el 100%, además denuncian que ha habido esquirolaje y las empresas han traído plantilla de otros países a España para que se pudieran operar los vuelos.

Entienden que el Ejecutivo no ha hecho nada por evitarlo y por eso piden a la ministra de Trabajo que intervenga, no quieren que se vulnere la legislación laboral. Las amenazas de estas empresas por faltar al puesto de trabajo –los días de huelga- son continuas y las sanciones por no respetar el derecho de los trabajadores les sale más a cuenta que cancelar un vuelo, explican.

Los tripulantes de cabina de Ryanair ya estuvieron en huelga 6 días el pasado mes de junio para que la empresa reaccionara y retomara las negociaciones del convenio colectivo. La aerolínea no ha mostrado interés en negociar y tampoco ha respetado los servicios mínimos establecidos por el ministerio de Transporte, revela el vicepresidente de Sitcpla en Ryanair, Manuel Lodeiro.

Ante esta situación, tanto Sictpla como USO han convocado 12 nuevas jornadas de huelga para los tripulantes de cabina de Ryanair España durante el mes de julio. En concreto, los paros son de 24 horas y serán entre el 12 y el 15, y luego entre el 18 y el 28. Los sindicatos solo cancelarán si la empresa da un paso al frente y se sienta a negociar, advierten.

Denuncian que los servicios mínimos no se han cumplido, como ya ocurrió en las huelgas de antes de la pandemia, e insisten. “Los derechos de los trabajadores no son negociables. No estamos dispuestos a rebajar las condiciones y no vamos a ceder a chantajes”.

En 2018 y 2019 los servicios mínimos fueron declarados abusivos por la Audiencia Nacional, por eso Lodeiro cree que el Gobierno debería haber estado más vigilante con que se respetara el derecho a huelga este 2022. “Hemos recibido varias cartas amenazantes, imputándonos cargos de acoso hacia otros compañeros para que no acudieran a los puestos de trabajo”, indica.

El de Sitcpla tiene claro que Ryanair ha sacado la artillería pesada y desmiente que esto haya ocurrido. Además, revela que la empresa ha abierto 69 expedientes disciplinarios a trabajadores por no haber estado en sus puestos de trabajo para cubrir los servicios mínimos. “Los trabajadores no tenían constancia de que Ryanair les hubiera enviado la carta”, aseguran.

En medio de este jaleo, la aerolínea decidió traer parte de la tripulación marroquí para suplir a la española y que así, se pudieran operar los vuelos. Así que los sindicatos han vuelto a la AN para denunciar esquirolaje; Tras la insistencia de los sindicatos, la Inspección de Trabajo se personó y pudo constatar “las numerosas infracciones que Ryanair estaba cometiendo” comenta.

El ministerio de Transporte había establecido unos porcentajes de servicios mínimos, pero Ryanair “los ha ignorado” y casi han alcanzado el 97%. Trabajo, que lo ha comprobado, ha dictaminado una sanción que puede oscilar entre los 200.000 y 400.000 euros. Un montante que siempre le sale más a cuenta a pagar, si se tiene en cuenta que por cada vuelo cancelado pierde 150.000 euros, explica.

Respecto a la huelga, advierte, “se puede segur alargando todo el verano”. La solución está en manos del Estado español, quien debe hacer valer sus derechos. “O reacciona y envía un mensaje claro a las empresas de aviación y se castigan de verdad los incumplimientos en materia laboral o seguirán pagando multas”.

Easyjet también denuncia ante Inspección de rabajo

La tripulación de Easyjey está en huelga desde que arrancó el mes de julio. Ellos también quieren negociar el convenio colectivo, que expiró en febrero, y piden una mejora del salario básico, que con la inflación no alcanza los mínimos garantizados. Además, saben que en otros países europeos estas subidas se han producido y quieren lo mismo.

Miguel Galán, secretario general de USO-Easyjet en España, revela que el sindicato también ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que no se están cumpliendo los servicios mínimos y se han registrado irregularidades, en concreto esquirolaje.

Se habían establecido entre el 51% y 57% de vuelos, pero como ha ocurrido en Ryanair, se ha traducido en una operativa del 100%. Además, la aerolínea ha contado con plantilla de otros mercados.

“Se está vulnerando el derecho de huelga”, asegura. La tripulación quiere evitar el daño a los pasajeros y por tanto, están abiertos a llegar a un acuerdo amigable y razonable. “Lo que pedimos es justo y no capricho”. Si se dan condiciones, desconvocarán y si mantienen, probablemente las extenderán al mes de agosto.