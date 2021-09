Sabadell avisa que el ERE no se cubrirá con prejubilaciones

Banc Sabadell ha celebrado este martes la última reunión, dentro del periodo de negociación informal del ERE, con los sindicatos. A partir del jueves 16 empezará el periodo formal, que se alargará hasta el 15 de octubre, según los tiempos marcados en el convenio colectivo. Aunque este plazo podría ampliarse si hubiera necesidad.

Durante el encuentro de hoy, la dirección del banco ha respondido a las medidas propuestas por la representación laboral, que ha tratado en los últimos días minimizar la afectación del ERE. En concreto, han defendido que las salidas se produzcan mediante prejubilaciones, ya que dentro de la plantilla de Sabadell España hay 2.000 personas con edad cercana a la jubilación.

Pero el banco ha aclarado que las jubilaciones y prejubilaciones no son suficientes, según explican fuentes sindicales. Y aunque propondrán medidas de este tipo en el ERE, no será la única, ya que no todos los excedentes por provincias, pueden cubrirse con estas bajas.

Los sindicatos también habían propuesto que el Sabadell recupere trabajos externalizados, pero el banco se ha negado porque el personal de estas empresas (callcenter, gestoría, recobro…) tiene distintos salarios y convenios. E integrarlos en plantilla supondría más coste.

En cuanto a las recolocaciones en otras filiales del grupo, la entidad ha explicado que solo solucionará unos 60 casos de las 1.936 salidas propuestas. El general, el banco defiende que la mayoría de propuestas son inviables porque su objetivo sigue siendo reducir costes.

Durante el encuentro se ha aprovechado para dejar fijado el calendario de reuniones del periodo formal de negociación. Concretamente se han fijado 8 antes del día 15 de octubre.

La plantilla empezará a movilizarse este jueves

Entre tanto, el sindicato mayoritario, CCOO, ha anunciado esta mañana que precisamente el jueves la plantilla se movilizará frente a la sede de Banco Sabadell en Oviedo, coincidiendo con la entrega de los premios Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica.

Un encuentro al que acudirá el presidente de la entidad, Josep Oliu. Desde CCOO explican que esta concentración responde a “que esta dirección haya rechazado la inmensa mayoría de propuestas” que han presentado y “siga dispuesta a despedir forzosamente a 1.936 personas”.

También aquejas que el banco vaya a aplicar una movilidad geográfica que puede afectar a toda la plantilla y a modificar sustancialmente las condiciones laborales del resto de plantilla que quede en el banco.