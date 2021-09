Los sindicatos del Sabadell proponen 2.000 prejubilaciones en lugar de hacer un ERE

Banc Sabadell se ha reunido este jueves con los sindicatos en su tercer encuentro desde que anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En la primera reunión, dentro de este periodo de negociación informal, la entidad comunicó que el ajuste de plantilla afectaría a 1.900 empleados.

En el segundo encuentro, añadió que cerrará 32o oficinas y convertirá otras 176 en cajas avanzadas. En total se verán afectadas 496 oficinas, el 30% de su red. Y en el de hoy, la empresa ha intentado explicar en que consistirá su plan de recolocación -a través de Manpower- para aquellos que salgan del banco con el ERE.

Algo que finalmente no ha ocurrido por la negativa de los sindicatos quienes han justificado que en este momento no es procedente, pues precisamente durante el periodo de negociación informal se intentan buscar alternativas al ERE y no dar por hecho que se producirá.

De hecho, la reunión ha comenzado con la intervención de los representantes sindicales, quienes han propuesto medidas alternativas como prejubilaciones, bajas incentivadas y excedencias voluntarias.

Todos los sindicatos han defendido que las salidas deben centrarse exclusivamente en los mayores de 55 años, porque hay más de 2.000 personas en esta franja de edad, una cifra similar al excedente de personal calculado por el banco.

Además, como el año pasado ya se negociaron 1.800 prejubilaciones, sería más sencillo acordar las condiciones de salida. Asimismo, han propuesto al banco que consideren “a efectos de minimizar la afectación del proceso” la recuperación interna de procesos que el banco mantiene externalizados.

Los sindicatos no ven a la digitalización como motivo para hacer un ERE

Los representantes de los trabajadores no están de acuerdo con los datos que el banco facilitó el martes en su informe técnico, donde se argumentó que el fuerte aumento de la digitalización ha reducido la operativa de los clientes en las oficinas.

En concreto se habló de una disminución de casi el 69% en comparación con 2017. En el mismo periodo de tiempo, la operativa digital se ha incrementado del 84% al 92%. Pero la plantilla justifica que este cambio ha sido impuesto, pues buena parte de este aumento se debe a que el propio banco ha alentado a los clientes a cambiar su manera de relacionarse con ellos.

En cuando a la oferta hecha por los sindicatos de centrar las salidas en los 2.000 empleados mayores de 55 años, indican que ni todos ellos ocupan una posición a amortizar ni están en una ubicación que vaya a amortizarse.

Leer más: Sabadell cerrará 320 oficinas y reducirá otras 176 a cajeros con el ERE

El Sabadell ha insistido en la necesidad de realizar un ajuste de plantilla por excedentes en provincias y factores económicos (el más importante, la rentabilidad), además ha indicado que se estudian alternativas que serán expuestas en las próximas reuniones.

Las partes volverán a reunirse el martes 14 de septiembre. Después empezará el periodo formal de negociación, que se alargará otros 30 días. De ser así, las negociaciones se extenderían hasta mediados de octubre, fecha prevista para cerrar el ERE, aunque las salidas no se prevén hasta el primer trimestre de 2022.