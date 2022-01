Sabadell cierra el círculo: toda la banca ofrece una cuenta online sin comisiones

Banc Sabadell se une a la fiesta de las cuentas online sin comisiones con el lanzamiento este mes de enero de Expansión Digital. Y con esta entidad se cierra el círculo, es decir, los bancos más grandes del país ofrecen ya una cuenta 100% digital en la que el único requisito es no pisar la oficina para hacer las gestiones diarias, aunque si se puede acudir al cajero para retirar efectivo.

Las ultimas entidades en lanzar una cuenta similar fueron el Banco Santander y Unicaja Banco el pasado 2021. BBVA lo hizo bastante antes, en 2015, y ya ha captado más de un millón de clientes. Caixabank cuenta con Imagin, una entidad independiente y exclusivamente online. Según los últimos datos disponibles, el neobanco cuenta con 3,7 millones de clientes.

El Santander, además de su cuenta online, también es dueño de Openbank, un banco digital que está disponible en otros cinco mercados aparte de España y en total, alcanza los 1,7 millones de usuarios. Algo similar ocurre con Bankinter, que pese a ofertar una cuenta corriente online, es dueño de EVO Banco, su entidad digital sin oficinas, que ya roza el millón de clientes.

La banca ha acelerado en los últimos años con las cuentas sin comisiones como alternativa a aquellos clientes que no quieren estar tan vinculados o que no pueden, por no cumplir los exigentes requisitos que pide el sector. La mayoría de los bancos exige hoy en día una nómina o pensión, además de domiciliar recibos y hacer pagos con tarjeta a cambio de no pagar comisiones.

Y quienes no cumplen estos criterios pueden llegar a pagar hasta 240 euros en comisiones al año. Las críticas de la clientela y el avance de la digitalización, llevaron al sector a ofrecer una alternativa, cuentas online sin comisiones donde el cliente tiene que relacionarse con su entidad a través de la app, la web o telefónicamente. Es decir, deben renunciar a ir a la oficina para hacer sus gestiones diarias.

Con el mismo concepto Sabadell ha lanzado Expansión Digital, una cuenta exclusiva para nuevos clientes, sin comisiones de apertura ni mantenimiento, con la que se puede disponer de una tarjeta de débito gratuita y tener acceso a los servicios de banca online, de avisos y alertas.

A cambio, la entidad pone a disposición de los clientes todos los cajeros de Banco Sabadell en España desde donde se puede retirar dinero gratis sea cual sea el importe. Pero también es gratis si se retira una cantidad igual o superior a 60 euros en los cajeros de las principales entidades adheridas a la red Euro 6000: Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollença.

El banco que dirige César González-Bueno explica que las operaciones realizadas desde una oficina pueden tener alguna comisión, ya que el objetivo de esta cuenta es que la relación entre el banco y el cliente sea exclusivamente online. De hecho, el proceso de alta debe hacerse a través del móvil o utilizando el navegador.

Y aquí, los requisitos son similares al de resto de cuentas. El nuevo cliente debe ser mayor de edad, residir y pagar impuestos en España, no disponer de nacionalidad estadounidense y no haber tenido cargos de responsabilidad pública en los últimos 2 años.

Junto a la cuenta online, Sabadell ofrece una cuenta ahorro

Como novedad, en el proceso de alta online como nuevo cliente de Banco Sabadell se contrata tanto la cuenta Expansión Digital como la Cuenta Ahorro Expansión, esta última es una cuenta que tiene como finalidad el ahorro o inversión por parte del cliente. Desde ella se ofrece la posibilidad de crear rutinas de ahorro personalizadas.

La liquidación de ambas cuentas se realiza con una periodicidad trimestral, como ocurre con el resto, pero en este caso la comisión de administración y mantenimiento es de cero euros al año, ya que no se piden ingresos mínimos, ni domiciliar recibos o hacer una cantidad de pagos mínimos con tarjeta al mes.

El consejero delegado del grupo, César González Bueno, ya adelantó durante la última presentación de resultados (en octubre) su intención de lanzar una cuenta digital sin comisiones en noviembre que finalmente ha visto la luz en enero. El Sabadell no se ha marcado ningún objetivo concreto de captación para este producto de momento.