Sánchez se reúne con los máximos representantes del Ibex en Davos, entre ellos Galán y Del Pino

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión con los máximos representantes del Ibex35, en el marco del Foro Económico Mundial celebrado en la ciudad suiza de Davos. A pesar de que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de Ferrovial, Rafael Del Pino, habían evitado pronunciarse sobre su asistencia a la reunión, finalmente han acudido a la cita.

Cabe recordar que Galán criticó duramente la puesta en marcha del impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas impulsado por el Gobierno. En el caso de Ferrovial, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como distintos miembros del Ejecutivo cargaron contra la constructora española por trasladar su sede social de España a Países Bajos.

De hecho, el año pasado, el presidente de Iberdrola declinó asistir al encuentro al coincidir la cita de Sánchez con una reunión con responsables del fondo soberano noruego Norges, con el que la eléctrica había firmado un acuerdo de colaboración. Sin embargo, sí que participó el director de Innovación y Sostenibilidad de Iberdrola, Agustín Delgado.

Quién ha asistido a la cita con Sánchez

Entre los empresarios que han asistido a la reunión se encuentra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales; el CEO y el presidente de BBVA, Onur Genç y Carlos Torres; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz.

La presidente del Banco Santander, Ana Botín, se ha acercado antes a saludar al presidente del Gobierno pero no ha podido quedarse en la reunión ya que tenía un acto a la misma hora, según Moncloa. No obstante, ha acudido a la cita con el líder del Ejecutivo en su lugar el consejero delegado de la entidad financiera cántabra, Héctor Grisi.

Una reunión marcada por la cordialidad

En el transcurso de la reunión, Sánchez y los máximos representantes de empresas del Ibex-35 han evitado abordar asuntos espinosos y se han centrado en los asuntos tratados en el foro, como la mano de obra, la recualificación o la inteligencia artificial. En una conversación informal con los periodistas, el líder del Ejecutivo ha aseverado que el ambiente en la reunión fue bueno y que reinó la cordialidad.

La impresión de los empresarios también se ha situado en la misma línea, después de celebrar que se hayan mantenido las formas a lo largo del encuentro. El presidente de Iberdrola ha concretado que no se habló «nada» sobre impuestos y que las conversaciones estuvieron centradas «un poco en todo».

El Gobierno, un «aliado» de las empresas

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha querido mostrar al Ejecutivo, en el marco de su intervención ante el plenario del Foro Económico Mundial que el Gobierno, como un «aliado» y no un «rival» de las empresas. Así, ha confiado «es posible crear riqueza y mejorar al mismo tiempo las condiciones de los trabajadores».

Ante un auditorio lleno de empresarios de numerosos países, entre ellos varios representantes de grandes firmas del Ibex 35, Sánchez ha reconocido que han impulsado políticas «temerarias», si bien posteriormente han resultado ser «beneficiosas».

El presidente ejecutivo de Telefónica José María Álvarez-Pallete, y el Consejero ejecutivo de Repsol Josu Jon Imaz. EFE/Pool Moncloa/Fernando Calvo

Después de emplazar a las compañías a actuar con responsabilidad y tomar parte en la mejora de la vida de la ciudadanía, ha subrayado que las empresas son «un producto de la democracia, de un orden internacional fundamentado en reglas y de estados de bienestar que sostienen a las clases medias».

«Saben que las empresas necesitan a los gobiernos para innovar y crecer«, ha destacado para luego zanjar: «Si las empresas no trabajan juntas, si no alinean sus intereses con los de la sociedad en su conjunto, no podremos superar los grandes retos de nuestro tiempo y esto repercutirá en sus empresas».