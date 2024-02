Santander eleva un 50% el dividendo en efectivo de 2023 y lanza una recompra por 1.500 millones

El Consejo de Administración de Banco Santander anunció este lunes que someterá a votación en la próxima junta general de accionistas, prevista para el 22 de marzo de 2024, un dividendo en efectivo con cargo a 2023 de 9,50 céntimos de euro por acción, que junto a los 8,10 céntimos pagados en noviembre, totalizan 17,60 céntimos con cargo a los resultados de 2023, un 50% más que en 2022, y lanza un programa de recompra de acciones por 1.500 millones de euros.

Según comunicó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes, el dividendo final en efectivo se pagará el 2 de mayo de 2024 y la retribución total al accionista con cargo a los resultados de 2023 ascenderá a más de 5.500 millones de euros, lo que supone una rentabilidad equivalente de aproximadamente el 10%

Sobre la nueva recompra, el banco la iniciará mañana, martes, y una vez finalizada en junio, Santander habrá recomprado aproximadamente el 11% de sus acciones en circulación desde 2021.

Con estos pagos anunciados hoy, el ‘pay-out’ de Santander (la proporción de los beneficios distribuidos a los accionistas) aumenta del 40% al 50% del beneficio atribuido, en línea con la nueva política de retribución a los accionistas anunciada en el ‘Investor Day’ de hace un año de repartir aproximadamente el 50% del beneficio neto a partes iguales entre efectivo y recompra.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, dijo que «la estrategia y las ventajas competitivas de Santander nos aportan rentabilidad y crecimiento sostenibles año tras año». Botín agregó que «2024 ha comenzado bien y esperamos alcanzar todos nuestros objetivos para el año, incluida una rentabilidad sobre el capital tangible del 16%».

Nuevos consejeros independientes

Por otra parte, el consejo de administración de Banco Santander también someterá a votación en la junta los nombramientos de Carlos Barrabés y Antonio Weiss como nuevos consejeros independientes, sujeto a aprobaciones regulatorias. Barrabés y Weiss ocuparán las vacantes que dejan Bruce Carnegie-Brown, que abandonará el consejo tras la junta, y Ramiro Mato, que ha informado de que no se presenta a la reelección y por tanto dejará el consejo también después de la junta, una vez obtenida la aprobación regulatoria para el nombramiento de Antonio Weiss.

A Barrabés se le considera pionero del comercio electrónico. Es presidente y fundador de Grupo Barrabés, que ofrece servicios de asesoramiento a grandes empresas sobre transformación digital, innovación, nuevas tecnologías, comercio electrónico e internet, y a las pymes sobre innovación y el uso eficiente de la tecnología en los procesos de negocio. Ha sido miembro del consejo de administración de Santander España, del consejo asesor de Vodafone, director del Master Strategic Design Lab del Instituto Europeo de Diseño y forma parte del programa MBA de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Barrabés nació en España en 1970.

Weiss aporta amplia experiencia en el mercado estadounidense, que es uno de los mercados estratégicos del grupo, y en particular en el sector financiero, donde ocupó diferentes cargos directivos, y en el ámbito de las políticas públicas. Es socio de la empresa de inversiones SSW e investigador del Centro Mossavar-Rahmani de la Harvard Kennedy School. Trabajó en la Administración Obama como consejero del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, donde supervisó el departamento de Finanzas Domésticas. Antes de eso, Weiss desempeñó durante más de 20 años diversas funciones directivas en Lazard en Nueva York y París, entre ellas el cargo de responsable global de Banca de Inversión. Weiss es consejero de The Volcker Alliance y de la Citizens Budget Commission, y miembro del Council on Foreign Relations. Ha sido miembro del consejo de administración y editor de la revista literaria trimestral ‘The Paris Review’. Nació en Nueva York en 1966 y tiene doble nacionalidad estadounidense e italiana.

Ana Botín resaltó que «ha sido un verdadero privilegio y un honor tener a Bruce como consejero coordinador y estamos muy agradecidos por su extraordinaria contribución a los avances del banco y sus consejos durante casi una década. También estamos muy agradecidos a Ramiro por su contribución al consejo de Santander y echaremos de menos a ambos. Carlos y Antonio aportan al consejo una gran experiencia en innovación y digitalización, además de conocimientos financieros y empresariales». El Consejo de Administración de Banco Santander está compuesto por 15 miembros, de los que dos tercios son independientes. El 40% de los miembros son mujeres.