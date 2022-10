Targobank reconoce ante sus empleados que está en venta, pero rechaza su insolvencia 

Targobank desmiente ante su plantilla que esté cerca de declararse insolvente o que las pérdidas de los últimos seis años hayan llevado al banco a su venta. De hecho, asegura que llegará al punto de equilibrio o ‘break even’ en 2023. La filial de Credit Mutuel también niega que el Banco de España haya incitado esta operación porque tenga dudas sobre su gestión, solo reconoce que ha recibido ofertas y las está estudiando.

El banco ha enviado un comunicado a sus trabajadores, más de 500 en España si se incluye a la aseguradora, donde garantiza que las informaciones publicadas en los medios de comunicación en los últimos días “están dañando la imagen de la compañía” y a su vez, “ponen en riesgo” cualquier proyecto de futuro.

Uno de estos proyectos es la venta de Targobank, que en esta misiva (enviada a última hora del martes) no se confirma, pero en la que han enviado el jueves, ya se da por hecho. En la primera, declinan que el director general, François Martín o la presidencia de la filial hispana, Laurent Didier Metral, hayan llevado a cabo una mala gestión y por ello, lleven años cosechando pérdidas.

Al respecto, destacan que la entidad presenta un balance “limpio y equilibrado”, que cada vez está más cercano al resultado positivo. Es más, recuerdan que las previsiones de este año eran perder otros 7,9 millones de euros, una cifra que les acercaba cada vez más al ‘break even’ previsto para 2023.

Pero ahora, el nivel de pérdidas acumuladas es inferior al presupuesto y el resultado mejora en más de 10 millones respecto al año pasado. Respecto al negocio asegurador (Agrupació y Atlantis) incluso afirman que cerrarán 2022 con un beneficio de unos 20 millones.

Targobank también niega que el Banco de España haya impulsado la venta del banco. Una información, aseguran, que está “alejada de la realidad”. Aunque si reconocieron ante los sindicatos, el pasado 19 de septiembre, que habían recibido distintas ofertas y las interesadas se encontraban en fase de ‘due diligence’ estudiando los números de la empresa.

Targobank se compromete a no despedir en tres años

El equipo de recursos humanos defendió entonces que no su intención no era vender, pero, recibidas estas ofertas si se habían iniciado conversaciones para ello. Lo que no ha confirmado el banco es si Abanca se quedará con el banco y AXA con la aseguradora, como apuntan distintas fuentes y ya dan pon hecho los trabajadores.

Lo que está claro es que el comprador puede conocerse en poco tiempo, pues el equipo de recursos humanos, capitaneado por Pierre Reichert, se ha trasladado de nuevo a Madrid (es la segunda vez en tres semanas) para reunirse, ayer jueves con la aseguradora y este viernes, con el banco.

En la reunión del jueves en Barcelona, el directivo aseguró a los sindicatos que aún no habían decidido si venderán las actividades aseguradoras que Crédit Mutuel Alliance Fédérale tiene en España. Pero quería ofrecer garantías en cuanto a la preservación de los puestos de trabajo.

Por ello, se comprometió a cumplir algunas condiciones si finalmente venden, principalmente, no despedir durante un período de tres años tras el cierre de la operación de compra. Un compromiso algo ambiguo, ya que, a su vez, señalaron que en caso de producirse un despido dentro de este periodo, el trabajador cobrará una indemnización “muy superior al mínimo legal”.

En cualquier caso, el grupo francés aseguraba que el detalle de estas condiciones se comunicará “muy pronto” y se incorporará en el contrato de trabajo de los empleados. Pues el objetivo de Targobank es proteger a las personas para poder continuar trabajando con tranquilidad. Lo que “no significa necesariamente una decisión de venta”.

Este viernes a las 11:00 tendrá lugar este mismo encuentro con los sindicatos del banco en Madrid, quienes ya asumen que la entidad será comprada por el gallego que preside Juan Carlos Escotet.