Tebas vende el 10% de La Liga a CVC por 3.000 millones de dólares

La Liga ha llegado a un acuerdo con el fondo de capital privado CVC Capital Partners, accionista en España de Naturgy, Deoleo y Cortefiel, para vender el 10% de su negocio por 3.000 millones de dólares, unos 2.700 millones de euros.

Sin embargo, este pacto, adelantado por The New York Times, todavía no se ha cerrado. Para aprobarse necesita el beneplácito de los 42 clubes, lo que espera conseguirse este mismo miércoles para que se ratifique tanto por la Comisión Delegada de La Liga como por el comité de inversiones de CVC.

En el caso de que se consiga, podrá suponer una inyección de liquidez para los equipos más perjudicados por la pandemia de coronavirus, entre ellos, el FC Barcelona. Y es que, de la cantidad aportada por el fondo, el 90% iría directamente a los clubes e incluirá también el fútbol femenino, fútbol semi-profesional y no profesional

La operación se llevará a cabo a través de una nueva sociedad que creará la asociación deportiva que preside Javier Tebas, a la que aportará todos sus negocios, filiales y joint ventures, según ha informado El Confidencial.

La Liga mantendrá sus competencias

La Liga, valorada en 24.250 millones de euros por esta transacción, mantendrá sus competencias deportivas, de organización y de gestión de la comercialización de los derechos audiovisuales. Mientras que, por otro lado, CVC aportará fondos a través de una cuenta en participación.

Este movimiento se suma al que realizó La Liga a principios de año, cuando se asoció con Microsoft Corp para aumentar los ingresos de los clubes, que se han visto afectados por el coronavirus, y para revitalizar el consumo de productos digitales.

La organización de la máxima competición del fútbol español también buscó un acuerdo similar al de CVC con la firma de capital de riesgo italiana Serie A. Sin embargo, no salió adelante por la oposición de los equipos italianos.