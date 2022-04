Telefónica abre la recompra de acciones de su filial alemana

Telefónica extenderá las operaciones de recompra de acciones tácticas a su filial alemana. La junta de accionistas de Telefónica Deutschland, que participa en casi un 70% del capital, va a someter a votación la autorización al consejo de supervisión para recomprar hasta el 10% del capital de la compañía.

La entidad financiera Credit Suisse ha emitido una recomendación de compra de 3,12 euros por acción de precio objetivo, frente a los 2,89 euros a los que cotiza.

No obstante, la filial alemana ha explicado que, si las acciones son adquiridas en el mercado el día de la celebración de la junta -el proximo 19 de mayo-, el precio por titulo no podrá ser más de un 10% más alto o más bajo del valor de la cotización de ese momento, según recogen en El Economista. Las acciones en la autocartera podrían ser vendidas a través de transacciones que no sean en efectivo, especialmente si están vinculadas a la adquisición de otras compañías, parte de otras empresas o en combinación con otras sociedades.

Leer más: Telefónica abre la recompra de acciones a gran escala de su filial alemana

La entidad financiera considera que la filial germana de Telefónica ha mejorado la calidad de su red para ajustarse más a la de su competencia y que el momento comercial de la firma es bueno en el apartado minorista, mientras que los recientes acuerdos con 1&1 garantizan también los ingresos mayoristas.

Con esta operación, la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete va a extender su estrategia de refuerzo de la autocartera, tanto en Alemania como en su filial de Brasil. En 2021, la compañía aceleró su plan de recompra de acciones en su filial brasileña, al destinar 493 millones de reales (98 millones de euros), cerrando el ejercicio con un 0,83% del capital en autocartera. Asimismo, en el primer trimestre de este año, destinó 115 millones de reales (23 millones de euros) a recomprar 2,35 millones de títulos propios, equivalentes a un 0,14% del capital.

Leer más: Telefónica Brasil repartirá 29 millones en intereses de capital a sus accionistas

Credit Suisse considera que este año la división registrará caídas de ingresos y Ebitda tras desconsolidar su filial británica, pero augura crecimientos para 2023 y 2024, impulsados por los ahorros en España y el crecimiento en Alemania y Brasil.