El turismo pedirá a Yolanda Díaz prorrogar los ERTE hasta 2022

Año y medio después del inicio de la pandemia, las empresas siguen recurriendo a los ERTE para evitar el cierre de sus negocios. El Gobierno ha ido prorrogando los plazos para aplicar esta medida. Ahora, el sector turístico reclama a Trabajo que vuelva a ampliar, ahora hasta 2022, una medida que tiene de fecha límite el 30 de septiembre.

Todo ello, después de una campaña estival en la que no se están cumpliendo con las expectativas. A día de hoy, solo solo se ha recuperado el 50% de turistas de 2019 y al 55% de los trabajadores en ERTE.

Esta situación se agrava con el fin del periodo estival, con la caída de turistas que supone en las zonas de costa de la Península. Es por esto, que tanto las patronales como los lobbies van a proponer el Gobierno prorrogar los ERTE.

El 2 de septiembre se reunirán con el Ministerio de Trabajo

De no aplicarse esa prórroga, las empresas deberían hacer frente a un gran número de despidos, ya que no podrían aguantar con el actual volumen de plantillas hasta el verano de 2022. El presidente de Exceltur, José Luis Zoreda, también reclamará al Ministerio de Trabajo que no elimine la posibilidad de contratación temporal.

“La temporalidad es clave para el sector, ya que afecta al turismo de forma muy diferente al resto de sectores”. Por su parte, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha insistido en la prorrogación: “Hay que mantenerlo hasta que no se recupere un cierto nivel de normalidad. Sigue habiendo una base de inactividad muy alta en la hostelería“.

El próximo 2 de septiembre se reunirán con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y plantearán estos asuntos. También asistirán la Comisión negociadora del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para la Hostelería, en el que están las patronales Cehat y Hostelería de España y los sindicatos CCOO y UGT.

Las agencias, las más perjudicadas

La recuperación entre los diferentes negocios que conforman el turismo ha sido distinta. La hostelería ha recuperado cerca de un 70% y el 50%, respectivamente. Este aumento se ha producido por la temporada alta y la llegada de turistas nacionales, la llegada del otoño amenaza estos datos.

Mientras, las agencias de viaje han sido las más perjudicadas, ya que solo han podido recuperar al 27% (15.536 personas) de los trabajadores en ERTE. El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, ha especificado que la ampliación de los expedientes debería ser hasta la primavera de 2022.

Las agencias de viajes no quiere que se les compare con la hostelería y el transporte

“Queremos evitar a toda costa que se nos meta en el mismo saco que los hoteles o el transporte. Es importante que se sepa que saldremos más tarde”, recalca.