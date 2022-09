1 de cada 3 usuarios del patinete eléctrico desconoce la normativa de seguridad vial, según RACC

El Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) ha presentado su “II Barómetro de la movilidad en VMP en Barcelona y sus accesos”, un estudio que analiza los hábitos y la opinión de las personas que se desplazan en patinete y otros vehículos de movilidad personal (VPM) por la ciudad.

Según una observación que ha incluido 800 encuestas a usuarios a más de 4.500 VMP en la ciudad, el usuario de este medio de transporte urbano es una persona joven, de entre 16 y 35 años (el 76%) y usan el patinete para ir a trabajar y a estudiar (72%).

La mayoría de las personas consultadas (62%) afirman que antes de desplazarse en VMP ya optaban por otros medios sostenibles: el 53% anteriormente utilizaban el transporte público, un 16% iba en bicicleta y un 14% antes eran peatones. En cuanto a aquellos que proceden del vehículo privado ha disminuido ligeramente en el último año: en 2021, en el ámbito urbano, el 17% de usuarios de VMP provenía de los vehículos de motor, mientras que ahora la cifra desciende al 14%.

Uso de los VMP

Entre los principales motivos para empezar a utilizar VMP para desplazarse, destacan la rapidez y el ahorro, seguida de la comodidad (28%) y de la facilidad para estacionar (22%).

Los usuarios de patinete todavía son noveles: un 32% hace menos de un año que lo utiliza. Sin embargo, las personas que tienen más de un año de experiencia han aumentado respecto a 2021 y se sitúan en el 68% (frente al 45% registrado el año anterior). Un 20% de los usuarios, antes de adquirir un patinete en propiedad, había probado uno compartido anteriormente.

Dadas sus características, los VMP se utilizan principalmente para desplazamientos de corta distancia, sobre todo dentro de la ciudad, porque la encuesta concluye que el 73% de los desplazamientos son inferiores a 5 km y en el 35% de los casos tienen una duración de menos de 10 minutos. El 37% de desplazamientos que se hacen dentro de la ciudad son por motivos de movilidad no obligatoria, es decir, no son por trabajo ni estudios, sino por ocio, gestiones, compras, etc.

El 60% de los usuarios dicen que no utilizan ningún otro medio de transporte durante sus trayectos. Entre los que sí combinan el patinete con otros medios, principalmente lo hacen con el transporte público (39%). Del total de usuarios, el 61% afirma que alguna vez ha subido el patinete al transporte público y, entre ellos, el 17% ha tenido algún problema por ello. Sin embargo, el porcentaje de personas que aseguran haber sufrido dificultades para combinar VMP y transporte público disminuye a la mitad en comparación con el 35% registrado en 2021.

Infraestructura existente

La mayoría de los usuarios de patinetes declaran que no están satisfechos ni con la red de carriles bici disponible ni con su diseño. El 80% valora negativamente los carriles bici bidireccionales, otro 80% no aprueba la señalización de la orientación, y el 78% tampoco está satisfecho con el ancho de los carriles. El 77% tampoco está satisfechos con la continuidad de la red ni con los carriles bici segregados (75%). Como consecuencia, los usuarios preferirían circular por la calzada antes que por la acera, y la convivencia entre usuarios es inadecuada, sobre todo, los ciclistas (77%). El 57% de los VMP no cree que sea seguro compartir carril con los autobuses.

El 75% de los usuarios admiten que en alguna ocasión han circulado por la acera, aunque la normativa lo prohíbe. Asimismo, un 76% admite haber circulado por la calzada, aunque tampoco está permitido en aquellas calles de red básica.

Estacionamientos poco satisfactorios

En cuanto al estacionamiento cuando llegan a su destino, el 75% de los usuarios consultados apuntan que se llevan el patinete con ellos y un 12% disponen de aparcamiento propio. El resto optan por otras soluciones (10%) o por los parkings públicos (3%).

El 89% de las personas encuestadas están insatisfechas por la oferta actual de estacionamientos seguros para VMPs. También valoran negativamente la disponibilidad de puntos de recarga, que un 66% suspende. 8 de cada 10 usuarios cargan el patinete en casa.

Los usuarios de los accesos a Barcelona lo cargan más que los urbanos, ya que hacen recorridos más largos: el 52% de los usuarios metropolitanos lo enchufan diariamente frente el 44% de los que se desplazan por la ciudad. El 22% de los usuarios urbanos valora positivamente los parkings masivos enterrados de pago (si tienen un precio razonable). Esta medida es bien valorada por el 16% de los usuarios metropolitanos.

Normativa y siniestralidad

El 32% de los encuestados admiten no conocer la normativa de circulación, aunque la cifra mejora respecto a 2021, cuando más de la mitad (51%) mostraba desconocimiento de las reglas.

Un 66% de los usuarios no lleva casco, que la normativo no prevé como obligatorio en el caso de los adultos, pero sí lo considera recomendable. Todavía se detecta un porcentaje elevado de usuarios que no utilizan luces ni elementos reflectantes, a pesar de ser obligatorio en el caso de los VMP tipo B y recomendable para el resto de los patinetes: el 75% reconoce que no utiliza la luz por la noche.

Los mismos usuarios se ponen un 6,5 de nota cuando evalúan su propia conducta. El 41% de VMP reconocen que usan auriculares y el 35% que utiliza el móvil cuando circula. El uso del móvil disminuye ligeramente respecto a años anteriores, mientras que el de auriculares aumenta.

Los usuarios de patinete encuestados admiten comportamientos de riesgo: el 59% reconoce que circula más rápido de lo permitido, una cifra que se triplica respecto al 2021 (19%). Por otro lado, un 16% admite que tiene el VMP trucado para circular a más velocidad (frente al 9% del 2021), el 61% dice que circula contra dirección o por la acera para ir más rápido, y 6 de cada 10 se saltan los semáforos si no hay otros vehículos circulando.

Seguridad vial

El 59% de las personas que van en patinete manifiestan sentirse vulnerables cuando circulan por Barcelona. La cifra aumenta ligeramente respecto al 57% de 2021.

Los vehículos de motor son los que generan más inseguridad a los usuarios de VMP. Es el caso de los coches (el 85% de los encuestados creen que son inseguros o muy inseguros), de autobuses (83%), y de las furgonetas y camiones (77%). También sienten cierta vulnerabilidad frente a otros VMP y bicicletas, que solo generan inseguridad (67%) o mucha inseguridad (65%) de los encuestados.

Para mejorar la seguridad, el 60% de los usuarios consideran que debería haber una formación vial obligatoria para poder circular por la ciudad, implantándola en escuelas e institutos (88%).

Por otro lado, el 89% es partidario de incrementar los aparcamientos seguros. También ven pertinente prohibir los aparcamientos de motos en la acera cuando hay un carril bici en la calzada del lado (86%).

Las cifras oficiales apuntan que los accidentes con VMP aumentan, aunque la accidentalidad en general baja y los siniestros en patinete son leves mayoritariamente. A pesar de esto, un 18% de los usuarios preguntados dicen haber tenido un accidente o susto cuando iban con su VMP (frente el 12% registrado en 2021).

Cuando tienen un accidente, la mitad lo han sufrido solos. En el caso del otro 50%, el 37% dice que fue culpa de otro usuario, y solo el 13% afirma que fue su culpa. Cuando hay otros medios implicados, el 35% son peatones, el 32% otros VMP y el 19% coches o furgonetas. El 35% de los usuarios continúa circulando, aunque llueva. Entre los que han tenido accidentes solos, un 31% culpan al mal tiempo. Un 25% de los usuarios cuenta con un seguro específico. En caso de accidente, el 62% de los usuarios dicen que no saben quién ha de hacerse cargo de los gastos originados.

Sanciones económicas

El 19% de los usuarios de VMP declaran haber sido multados alguna vez mientras circulaban en patinete. El primer Barómetro VMP del RACC, presentado en 2021, concluyó que el 7% de los encuestados afirmaban que habían recibido multas. Casi la mitad (49%) dice que está a favor de que haya sanciones en caso de incumplimiento de la normativa de circulación.

Durante las observaciones realizadas, se detecta que el 16% de los usuarios de VMP se saltan el semáforo cuando circulan por el carril bici de la acera. El 17% tampoco respeta el paso de peatones. Un 29% de usuarios que utiliza la acera en vez de ir por el carril de la calzada cuando se comparte espacio con otros vehículos. Además, el 19% circula en dirección contraria.

Casi ningún VMP respeta el límite de velocidad de 10 km/h. El 98% de los usuarios va más rápido. En cambio, en las observaciones realizadas en los carriles bici de la calzada, el 98% de usuarios sí que respetan el límite de velocidad.

Un 3% de los vehículos transportaban a otra persona, a pesar de no estar permitido. La cifra se reduce desde el 7% registrado en 2021. Más de la mitad de los pasajeros eran menores.

Recomendaciones RACC

Ante esta situación, desde RACC han puesto en marcha una serie de recomendaciones. Entre ellas, destaca la garantía de que la red ciclista, por la que también circulan los patinetes, sea de calidad, coherente y accesible: con cruces y rotondas bien planificadas; segura, situada en la calzada, segregada del tránsito y con visibilidad en los cruces.

Asimismo, debería ser directa y garantizar que los desplazamientos se puedan hacer en menos tiempo y distancia. Debería estar mejor señalizada específicamente para VMP/ciclistas (límites de velocidad y prioridades) y sería necesario complementarla con una red de estacionamientos seguros y cómodos.

Por otro lado, la RACC ha pedido que la red cuente con una infraestructura de recarga situada en la vía pública y también con red de aparcamientos públicos (SABA/BSM).

En cuanto a la formación y conocimiento de la normativa de la circulación, la RACC propone impulsar la educación vial en las escuelas con énfasis en la correcta circulación con VMP para los mayores de 16 años. Asimismo, se debería ofrecer cursos gratuitos básicos sobre la normativa de circulación para aquellos usuarios de VMP que no tengan carnet de conducir.

Según la RACC, son necesarias campañas de sensibilización para difundir la normativa básica de circulación y la importancia del uso de elementos de protección, así como mejorar la convivencia mediante acciones efectivas para minimizar los malos hábitos de comportamiento, incluyendo un seguro de responsabilidad civil que sea obligatorio frente a los robos.

En conclusión, la entidad apuesta por el uso de la tecnología que permita el estacionamiento ordenado, la conducción responsable y evitar el vandalismo. Asimismo, ha propuesto la creación de tarifas dinámicas: por distancia en lugar de tiempo, para ayudar a evitar la velocidad excesiva.

Es necesario generar y aprovechar datos para mejorar el servicio, recopilando la información sobre los hábitos de conducción que se tendrán que compartir para mejorar la planificación general, la explotación y la gestión del servicio.