Así es cómo puedes ahorrar de cara al fin de año y las navidades

13 de diciembre de 2020 (10:00 CET)

A las puertas de las fiestas navideñas, muchas personas se preocupan por los gastos que conllevan. Más aún ahora, con los efectos causados por la crisis del coronavirus.

Tener las finanzas personales en orden siempre es máxima preocupación para no tener problemas en el futuro. La salud económica es esencial para gozar de la ansiada libertad financiera. De ahí a que la planificación financiera y el ahorro se erijan como criterios fundamentales para afrontar fechas en las que se produce un mayor gasto de dinero.

Ese es el caso de las Navidades. De ahí a que puedas preguntarte cuáles son las mejores fórmulas para ahorrar durante este último tramo del año.

Lo bueno de celebrar la Navidad, aunque durante este ejercicio será algo diferente, es que son días mágicos. Por eso, con un poco de creatividad y planificación, conseguirás que el último mes del 2020 sea a un menor coste.

A continuación, puedes ver alguna serie de recomendaciones que pueden ayudar a gastar menos dinero en la campaña navideña y que pueden permitirte arrancar el 2021 con unas finanzas personales más saneadas.

Elabora un presupuesto para Navidad

Puede parecer simple, pero la casa siempre se construye por los cimientos. Lo primero de todo es la organización. Es momento de que saques la calculadora a reducir y fijar una cantidad máxima de dinero que puedas asumir en estas fechas. Si traspasas esa línea es entonces cuando puedes tener problemas.

Puedes ir más allá y configurar un presupuesto aproximado de lo que vas a gastar en cada concepto: cenas, regalos y un largo etcétera. De este modo, te será mucho más sencillo hacerte a la idea de a lo que te vas a enfrentar y puedes permitirte. Apuntar cada compra también puede ser una buena referencia para conocer el gasto.

Valora hacer el amigo invisible

El concepto de los regalos es el que puede acarrear un mayor coste. Más aún si tu familia es numerosa. Esa es la razón por la que muchas personas se echan a temblar cuando llegan las navidades.

Por eso, una alternativa interesante es el amigo invisible. Se trata de una opción que, al margen de que supone aligerar costes, ya que se puede fijar una cantidad máxima destinada a regalar por todos los participantes, es muy divertida.

Comprar con tiempo supone un mayor ahorro

A la hora de comprar los regalos es mejor que comiences cuanto antes. En multitud de establecimientos los productos suben de precio en el momento en el que se acercan los días clave. De igual modo, es mejor comprar sin prisas ni aglomeraciones. Más aún en el entorno sanitario actual.

Si este año estás más justo de dinero y algún familiar te pregunta qué queréis de regalo, no te cortes y pídele lo que necesites. Para muchas personas es difícil pensar en un y les tranquilizará saber que lo que os compran os va a gustar y será útil. Supondrá un ahorro de costes, ya que no te encargarás de acometer ese “gasto necesario”.

Mejor comer en casa

Los menús navideños de los restaurantes son siempre bastante elevados. Es posible que se te pueda cobrar el doble del coste habitual. Por tanto, es preferible ahorrar y hacer las celebraciones en casa con los más cercanos. Con mayor motivo en la época de la pandemia.

Para que una sola familia no lo pague todo y tenga todo el trabajo, podéis repartir de lo que se encarga cada uno. Que alguien sea al responsable del primer plato, otro de las bebidas, otro del postre etc. Gastaréis mucho menos y disfrutaréis de la comida en un ambiente más íntimo.

En este sentido, es mejor planificar, de forma adelantada, la compra de lo que cenarás y comerás con los tuyos en Navidad, también conlleva diversificar los lugares para adquirir estos productos. Lo notará tu bolsillo.

Utiliza la filosofía DIY

Es preferible que todo lo que puedas lo hagas tu mismo (filosofía Do It Yourserlf, en inglés): decoración de la casa, regalos de Navidad… Gracias a internet no te faltarán ideas para inspirarte.

Utilizando materiales reciclados, el gasto será mínimo. Lo mejor es que es un plan perfecto para pasar una tarde de vacaciones con tus hijos, ya que a los niños les gustan mucho las manualidades, y estarán encantados y enormemente orgullosos cuando vean el resultado final. El ahorro será notable.

Noticia original: Business Insider

Autor: Héctor Chamizo

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es