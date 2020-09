Caixabank subirá 2.000 euros los sueldos en Bankia

19 de septiembre de 2020 (04:55 CET)

Caixabank calcula que la reestructuración de la entidad tras la absorción de Bankia le costará 2.200 millones de euros. Aunque la gran mayoría es para el ERE que se espera, que todavía no se ha cifrado oficialmente pero que se prevé que alcance a unas 10.000 personas, también tendrá que rascarse el bolsillo para subir los sueldos de Bankia, que son más bajos que los del banco catalán.

Los 16.000 empleados de Bankia que, cuando culmine la fusión, en el primer trimestre de 2021, pasarán a la plantilla de Caixabank, cobran de media 59.000 euros brutos al año, según explican fuentes sindicales. Los del banco que dirige Gonzalo Gortázar perciben algo más, 61.000 euros, por lo que la entidad tendrá que subir el sueldo a esos 16.000 empleados en 2.000 euros para llevar a cabo la equiparación salarial.

Estas medias excluyen los directivos; la diferencia es mayor si se cuentan los salarios de los altos ejecutivos, pues en Bankia, por estar bajo control público, están limitados, mientras que en Caixabank eso no pasa. Este tope se eliminará, pues la entidad solicitará al BCE y a Economía su supresión al perder la condición de banco propiedad del Estado.

El sueldo medio de los empleados de Caixabank es de 61.000 euros, por 59.000 de los de Bankia

Volviendo a los sueldos del resto de la plantilla, los sindicatos esperan una equiparación salarial y de condiciones laborales como se ha hecho en las anteriores fusiones y compras, en las que prevalece el convenio de la sociedad absorvente. Dicha equiparación no será compleja pues Caixabank y Bankia tienen el mismo convenio de referencia, el de las antiguas cajas de ahorros, y los mismos salarios base.

No obstante, sí que hay diferencias en los pluses y en las carreras profesionales, los trienios que se cobran por antigüedad, etc. Eso es lo que hace que los salarios en el banco de las torres negras de la Diagonal sean algo mayores, pero no mucho. Y es que las remuneraciones de Bankia heredan las de Caja Madrid, que eran también bastante altas.

Ricard Ruiz, secretario general de CCOO en Caixabank, asegura que la entidad todavía no se ha puesto en contacto con el comité de empresa para hablar de posibles recortes o de la integración de las plantillas –creen que no lo harán antes de la junta–, pero los sindicatos tienen claro que pedirán que se igualen las condiciones al alza e incluso se mejoren. “Siempre hemos hecho unos procesos de equiparación salarial de cinco años; por ejemplo, con Barclays”, explica.

En este caso, esperan que la entidad les llame a la mesa de negociación para plantearles estas subidas, que se irían haciendo de forma escalonada hasta culminar en cinco o varios años. También se equipararán otros beneficios, como los permisos, pluses y carreras, si bien esperan que se respeten los trienios ya acumulados por los empleados.

Caixabank y Bankia encaran los recortes con 7.500 prejubilables

La otra gran negociación que deben encarar los sindicatos de Caixabank y Bankia con la dirección de los bancos es la de los recortes de plantilla. Los representantes de la plantilla solo saben por ahora lo que las entidades han explicado públicamente. Que reservan 2.200 millones de euros para la reestructuración y que prevén ahorrar 770 millones al año gracias a recortes y sinergias a partir de 2023.

CCOO promete una negociación del ERE será “dura y complicada”, en la que prevalezca por encima de todo la voluntariedad. “Planteamos que el periodo de ejecución del ERE sea en función del número de salidas que quieren hacer. Depende de la cifra, pueden ser en un año, pero si es muy alta, quizá sea en dos, tres o más años”, explica Ricard Ruiz.

El quid de la cuestión está en la cifra por si se puede cubrir con prejubilaciones, que es la forma más fácil de encontrar voluntarios, aunque para el banco es más caro. Caixabank ha hecho en los últimos años varios procesos de prejubilaciones, y también Bankia. En ambos casos, en el último ERE incluyeron afectados a partir de los 53 años. En Caixabank fue en 2019; en Bankia, en 2018.

Caixabank y Bankia pueden llenar el ERE con prejubilaciones aunque quizá tienen que demorarlo varios años, según los sindicatos

En 2021, cuando culminará la fusión y se planteará la reducción de plantilla, habrá en el mayor banco de España 7.500 empleados nacidos en 1968 y antes, por lo que podrán salir de la entidad si el Gobierno de Pedro Sánchez no endurece las condiciones para prejubilar.

Pero 7.500 personas pueden no ser suficientes; las cifras que están saliendo llegan a 10.000 afectados. Los cálculos de los sindicatos son que por cada año que se retrasen las salidas, se pueden prejubilar 1.500 personas más. Por ello hablan de un periodo de varios años en función de la cifra, para intentar copar el ERE con personas de más de 53 años.

Sin embargo, esta no parece ser la intención de Gortázar. La entidad no ha dado pistas acerca del ERE, pero el ahorro previsto de 770 millones se lograría en un 90% ya en 2022, lo que implica que quiere concentrar las bajas en 2021.