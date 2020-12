El Reino Unido descarta el "pasaporte de libertad" para los vacunados

01 de diciembre de 2020 (15:03 CET)

Los ministros del Reino Unido no se ponen de acuerdo en torno al “pasaporte de la libertad”.

Así es como se conoce la iniciativa que defendía este lunes el ministro de vacunación, Nadhim Zahawi, por el que asegurada que el Gobierno estudiaba un plan para que aquellos reciban la inyección covid dispusieran de una acreditación que lo demuestre y así poder entrar en cualquier establecimiento.

Este martes el ministro de Gabinete, Michael Gove, lo ha negado.“No, no se esta planeando. Ni bares, restaurantes ni lugares deportivos pueden exigir una prueba de vacunación como condición de entrada”, ha aseverado el número dos del Ejecutivo británico en declaraciones en la cadena Sky News.

“Ni estoy pensando en introducir pasaportes de vacunas y no conozco a nadie más en el gobierno que lo esté", ha añadido.

Esta negación también se produce a pesar de que Dido Harding, jefa de Instituto Nacional de Protección de la Salud y encargada del rastreo de coronavirus en el país, declaró recientemente que la aplicación que verificara el estado de vacunación de las personas podría comenzar a una vez que la vacuna llegara y se entregara a la población, que se espera que sea en los próximos días, aseguró Euroweekly.

"I certainly am not planning to issue any vaccine passports and i don't know anyone else in government who would."@michaelgove tells @kayburley there will not be a #COVID19 vaccine passport.#KayBurley https://t.co/UV70Cs1n0C pic.twitter.com/mVAnfR7ttK