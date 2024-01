Las anécdotas más curiosas de Simeone: espíritu de campeón desde niño y la oferta que cambió su vida en 15 minutos

Diego Pablo Simeone se ha convertido en uno de los entrenadores de fútbol más laureados y uno de los mejores pagados, habiendo encabezado esta lista hasta 2023. Su amplia experiencia le ha llevado a ser el entrenador con más partidos en la historia del club rojiblanco, además de ser el que más títulos ha ganado con 8.

Sus éxitos son reconocidos por todos los seguidores, sin embargo, hay muchos detalles y curiosidades de su vida privada que no son conocidos por todos. Un ejemplo de ello es el hecho de que desde muy pequeño demostró tener alma de líder, hasta tal punto de que su profesor de música, Bruno Amasino, lo seleccionó para ser director de la orquesta.

Aquí Simeone solo tenía 10 años y consiguió destacar por encima del resto de sus compañeros, que eran todos mayores que él. Desde entonces siempre ha mostrado esa cara y esa pasión por ser líder en el césped y en el banquillo, ejerciendo como capitán en todos los equipos en los que ha jugado durante su carrera como futbolista.

Diego Pablo Simeone durante el encuentro frente al Girona. EFE/David Borrat.

Su buen rendimiento le llevó a dar el salto a Europa con tan solo 19 años. El argentino recibió una oferta del Pisa, la curiosa anécdota de esta propuesta es que solo tenía 15 minutos para dar una respuesta. El propio Simeone ha hablado para la BBC sobre esta situación, explicando que en aquel momento no había móviles y no pudo llamar a sus padres para que le diesen su opinión.

“Al final pensé en todas las fotos que había visto en los periódicos de argentinos jugando en la Serie A y acepté. Pero no tenía ni idea de dónde iba. Incluso no me había dado cuenta de que en Europa era invierno cuando en Argentina era verano, por lo que no hice ni bien las maletas”, continuaba explicando al contar la oferta que le cambió la vida en pocos minutos.

Diego Pablo Simeone ofrece una rueda de prensa. EFE/Sergio Pérez

Simeone también cosecha éxitos sobre el papel

Una de las facetas más curiosas de Simeone es la de escritor. Hasta día de hoy el argentino ha publicado tres libros. ‘El efecto Simeone. La motivación como estrategia’ fue el primero de todos, en el que detalla aspectos del juego para que los seguidores entiendan características que no se tratan de manera explícita en los medios de comunicación,, como tácticas, estrategias o entrenamientos.

A raíz de ese libro se aventuró en escribir otros dos más, ‘Simeone partido a partido‘ y ‘Creer: El desafío de superarse siempre’. Este último es una biografía en la que hace un recorrido por su vida profesional como jugador y como entrenador, además de dar su visión del fútbol y la vida.

Leer más: El Atlético de Madrid vuelve a la carga por un fichaje de 15 millones que ya fue rechazado por Simeone