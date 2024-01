Karim Benzema está atrapado en Isla Mauricio con una persona muy especial: se avecina nuevo romance

Karim Benzema se encuentra atravesando una de sus peores etapas como futbolista profesional. En verano tomó la decisión de mancharse a Arabia Saudí, dejando al Real Madrid a pesar de que tenía encima de la mesa la posibilidad de renovar. Su nueva experiencia no ha salido como esperaba y ya piensa en un cambio.

Antes del parón por navidades, el galo tuvo que quitarse todas las Redes Sociales para aislarse de las críticas que estaba recibiendo. Además, desapareció del mapa viajando a las Islas Mauricio, donde buscaba desconectar después de todo lo sucedido en el fútbol árabe.

Karim Benzema en el calentamiento previo al inicio del partido de la última jornada de Liga. EFE/ Daniel Gonzalez

Lo que pocos se esperaban es que Benzema iba a estar acompañado en esta aventura por una de sus ex parejas, Chloe De Launay, madre de sus dos primeros hijos. Esta situación llega cuando parecía que el futbolista había establecido una relación amorosa con Jordan Ozuna, modelo americana.

Aparecen fotografías de Benzema y Chloe que confirmarían su vuelta

Durante este viaje de Benzema en este idílico paraje, se le ha podido ver muy cómplice con la madre de Melia y Nouri. La vida amorosa del nueve ha sido muy polémica, pues tiene 4 hijos con tres mujeres diferentes. La primera fue Chloe, luego Cora Gauthier y Jordan Ozuna, con la que fue padre hace un año.

Parece que después de un romance muy intenso con la americana, ha tomado la decisión de volver con Chloe, quien ha compartido en Instagram una frase que confirmaría el retorno de la relación: “Hemos adquirido fuerza y lo hemos superado”. Además, su viaje a sufrido contratiempos después del temporal que ha azotado a la isla, impidiendo su vuelta a tiempo a Riad.

Hasta el momento se desconocía que la relación entre Benzema y Ozuna había terminado. Cierto es que no se les ha visto juntos en los últimos eventos, pero el embarazo de hace un año parecía haberles unido más que nunca. En los momentos más duros de su carrera, su primer gran amor ha demostrado estar junto a él.

Karim Benzema en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez

El futuro de ex del Real Madrid no está claro. Aunque parecía que no iba a volver a Al-Ittihad, ya se encuentra en Arabia para comenzar la pretemporada. Está arrepentido de este cambio radical, pero es consciente de que tiene un contrato millonario que cumplir.