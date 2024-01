El origen del apodo ‘Gato’ de Karim Benzema y el motivo por el que al francés no le gusta nada este mote

Karim Benzema se convirtió en una leyenda madridista después de haber conseguido 25 títulos con el club que incluyen cinco Champions League, cinco Mundial de Clubes, cuatro Liga de España, tres Copa del Rey, cuatro Supercopa de España y cuatro Supercopa de Europa.

Actualmente se encuentra en Arabia Saudí, de donde quiere salir pronto al no sentirse cómodo en el equipo. No se descarta que pueda volver a vestir la camiseta blanca, pero en estos momentos donde más pretendientes acumula es en la Premier League, aunque sus deseos pasan por volver al Real Madrid o al Olympique de Lyon.

Sus logros en el club blanco han sido muy reconocidos, pero no lo es tanto el origen de su apodo. El francés también es conocido como ‘Gato’ y aunque muchos medios se referían así a él lo cierto es que al francés no le gusta nada este mote.

Karim Benzema tras conseguir el primer gol del equipo blanco. EFE/ Daniel González.

El origen de este sobrenombre se remonta al 11 de noviembre de 2010, cuando el entrenador del Real Madrid era José Mourinho. En ese momento Benzema luchaba por ganarse la titularidad contra Gonzalo Higuaín y ese día en una rueda de prensa el técnico portugués hizo unas declaraciones que provocaron que Benzema fuese apodado como ‘Gato’.

Higuaín se lesionó y no pudo participar en el encuentro del Real Madrid ante el Zaragoza, por lo que Benzema fue el elegido por Mourinho para liderar el ataque. En rueda de prensa declaró que “si no tienes un perro para ir a cazar y tienes un gato, pues vas con el gato, porque solo no puedes ir”, refiriéndose al delantero francés, unas palabras que provocaron que desde entonces la prensa se refiriese a él con ese apodo.

Jose Mourinho da instrucciones a sus futbolistas. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

A Benzema no le gusta ese mote

“A inicio de temporada ya dije que sería muy difícil una temporada solo con Benzema e Higuaín. En este momento, si tengo que hacer la segunda mitad de la temporada solo con Benzema, será todavía mucho más difícil. Pero hay que preguntar al director general, que puede comentar la opinión del club”, continuo explicando el aquel entonces técnico del Real Madrid.

Estas palabras generaron una gran controversia y no sentaron nada bien al delantero francés, quien no dudó en tener una larga conversación con Mourinho para comunicarle que no le habían gustado nada sus declaraciones.

“Le dije lo que se tenía que decir, estuvimos reunidos una hora. ‘Yo soy un jugador de fútbol, tú mi entrenador. Yo te respeto, así que respétame tú a mí como futbolista’. Desde entonces ya no hubo más historias de gatos, perros o de lo que fuera”, explicó Benzema en una entrevista, asegurando que ese comentario le había molestado.