¿Es posible la vuelta Benzema al Real Madrid? Desvelan una conversación con Florentino Pérez que lo cambia todo

Karim Benzema podría convertirse en uno de los protagonistas de este mercado invernal. El francés no se siente cómodo en Arabia Saudí y estaría pensando salir del Al-Ittihad, de hecho no se presentó a la reanudación de la temporada con su equipo.

Sus principales deseos pasan por volver al Olympique de Lyon o al Real Madrid, y esta segunda opción parece que cada vez coge más peso. Desde que se empezó a rumorear con su posible marcha de la liga árabe la posibilidad de volver a verlo vestido de blanco se convirtió en una opción, sin embargo, todo parecía apuntar a que Florentino Pérez no valoraba su regreso como jugador.

Ahora la situación es muy diferente y Real Madrid Exclusivo ha desvelado que Benzema y Florentino Pérez ya han hablado sobre esta posibilidad, que en estos momentos no parece estar descartada.

Karim Benzema durante el entrenamiento realizado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. EFE/Mariscal

Carlo Ancelotti ya ha asegurado en rueda de prensa que el Real Madrid no hará fichaje en el mercado invernal, pero a día de hoy esto no se puede descartar. Según la citada fuente, ahora en el club blanco no verían con malos ojos la posibilidad de traer al galo de vuelta en forma de cesión para lo que queda de temporada.

Su marcha dejó un vació importante en el Real Madrid, pero Benzema podría volver a vestir la camiseta blanca durante los próximos meses convirtiéndose así en un gran apoyo para Ancelotti en el objetivo por ganar el mayor número de títulos posibles hasta que en verano cierren el fichaje de otro delantero estrella, quien se espera que sea Kylian Mbappé.

Karim Benzema celebra un gol con el Real Madrid

El Chelsea también quiere a Benzema

Son varios los clubes que se han interesado por el francés tras conocer su complicada situación en Arabia Saudí. Su nombre ha sonado como una opción para el Manchester United y Los Angeles Football Club ya han lanzado una oferta por él. Ahora, cuando se ha conocido la posibilidad de que pueda volver al Real Madrid durante el mercado invernal, también ha salido a la luz que el Chelsea estaría dispuesto a lanzar una ofensiva para hacerse con sus servicios.

Según ha informado The Telegraph, los británicos quiere aprovecharse esta situación para cerrar su fichaje de cara a la fase decisiva de la temporada y mejorar su situación en la Premier Legue. Todavía no han trascendido más datos sobre la cantidad que estarían dispuestos a pagar, pero los ‘blues’ lo tendrá complicado para cerrar su fichaje si tienen que competir con el Real Madrid.