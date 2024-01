Florentino Pérez da luz verde a una nueva venta en el Real Madrid y pone su fichaje a tiro a Arabia Saudí

Florentino Pérez ya ha confirmado que la primera salida del Real Madrid en 2024 será la de Kepa Arrizabalaga. El vasco no ha conseguido ganarse la continuidad y el plan de la directiva es que sea Lunin quien continue en el equipo para sustituir a Courtois la próxima temporada, pero la del jugador del ex del Athletic Club podría no ser la única marcha que cerrará el club en verano.

Según ha informado Planeta Real Madrid, desde la directiva verían con buenos ojos la posibilidad de vender a David Alaba al final de la temporada, siempre y cuando llegue una buena oferta económica que ronde entre los 30 y los 40 millones de euros.

David Alaba en un entrenamiento con el Real Madrid

Desde hace meses se está rumorando con su posible marcha en el mercado de verano. Llegó libre en el verano de 2021 como una incorporación estrella y durante su primera temporada tuvo un rendimiento notable, pero su funcionalidad ha ido cayendo hasta encontrarse en un punto donde muestra una debilidad nunca vista.

Esta situación ha provocado que Florentino Pérez esté dispuesto a venderlo al final de la temporada con el objetivo de conseguir liquidez, pudiendo ir esa cantidad destinada a cubrir el fichaje de Alphonso Davies, cuya llegada al Santiago Bernabéu ya estaría prácticamente cerrada de cara a la próxima temporada.

Desde el Real Madrid quieren aprovechar este mercado de verano para dar salida al austríaco, ya que ya tiene 31 años y si su rendimiento no mejora la próxima temporada podrían perder mucho dinero en comparación con el que podrían sacar al final de esta temporada.

Florentino Pérez llega a la capilla ardiente de Pepe Domingo Castaño. EFE/ Sergio Pérez

Arabia Saudí podría pagar lo que pide Florentino Pérez

Su elevada edad y sus reciente lesión hace que no sean muchos los clubes que estén dispuestos a hacer una inversión de 40 millones de euros en su fichaje. Es por ello que en estos momentos la opción que más peso coge es la de que termine recalando en la liga árabe, que ya se interesó en su traspaso el pasado verano, pero en ese entonces ni el jugador ni Florentino Pérez pensaban en separar sus caminos.

Ahora la situación es muy diferente y desde la directiva ven con buenos ojos buscarle una salida para conseguir dinero con su traspaso, a pesar de los buenos datos de la economía del club, y Arabia Saudí y Estados Unidos se sitúan como las principales opciones para Alaba.