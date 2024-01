Benzema podría cambiar Arabia Saudí por Estados Unidos, desvelan una oferta de la MLS para cerrar su fichaje

Karim Benzema podría estar a un paso de abandonar Arabia Saudí. desde su entorno han asegurado que no estaría cómodo en el país ni en el club, por lo que han empezado a surgir rumores sobre la posibilidad de que cambie de equipo durante este año y ya ha recibido la primera oferta.

Según ha informado La Razón de México, Los Angeles Football Club estaría muy interesado en hacerse con sus servicios para tapar el vacío que ha dejado el adiós de Carlos Vela a finales de 2023, lo que podría provocar que el francés decida cambiar Arabia Saudí por Estados Unidos.

Karim Benzema en el calentamiento previo al inicio del partido de la última jornada de Liga. EFE/ Daniel Gonzalez

Benzema firmó con el hasta 2026, pero tras haber vivido varios momentos de tensión en el Al-Ittihad estaría pensando en su salida de la liga árabe. Sus principales deseos pasan por volver al Real Madrid o el Olympique de Lyon, siendo este último el club en el que siempre ha asegurado que le gustaría colgar las botas, pero por ahora el conjunto francés no se ha pronunciado sobre su posible vuelta.

Florentino Pérez tampoco piensa en su regreso al Real Madrid, por lo que la opción de que pueda aterrizar en Estados Unidos coge cada vez más peso. LAFC ya habría mando una primer oferta por él y, aunque no han trascendido más datos sobre números, podría ser una opción atractiva para el francés.

Karim Benzema durante el entrenamiento realizado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. EFE/Mariscal

A Benzema no el desagrada la MLS

Aunque sabe que en la MLS no ganará el mismo dinero que en Arabia Saudí, a Benzema no le parecería mala idea cambiar de rumbo y convertirse en nuevo jugador de LAFC. La experiencia en la liga árabe no ha sido como él esperaba y ha visto como la llegada de Leo Messi a Estados Unidos ha supuesto un gran beneficio tanto para el jugador en todos los sentidos como para el Inter de Miami, por lo que estaría decidido a seguir sus pasos.