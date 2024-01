Ni Chelsea ni Manchester United, el otro grande de la Premier que quiere sacar a Benzema de Arabia Saudí

Karim Benzema se ha convertido en el centro de la información deportiva tras conocerse sus deseos de abandonar Arabia Saudí. El francés no se siente cómodo en su equipo y estaría buscando un nuevo reto para su carrera antes de colgar las botas.

Sus principales opciones pasan por volver al Olympique de Lyon o al Real Madrid, pero hay muchos equipos de la Premier League que están interesados en su fichaje. Se ha rumoreado con su posible llegada a Old Trafford y con una oferta del Chelsea, pero en las últimas horas se ha podido conocer el interés de otro club inglés en hacerse con sus servicios.

Según ha informado TEAMtalk, el Arsenal estaría pensando en fichar a Benzema en calidad de cedido para lo que queda de temporada ante los deseos de Mikel Arteta por reforzar la posición del número ‘9’ en la plantilla tras los problemas de gol de Gabriel Jesus y Eddie Nketiah.

Karim Benzema en el calentamiento previo al inicio del partido de la última jornada de Liga. EFE/ Daniel Gonzalez

El Arsenal se encuentra cuarto en la clasificación de la Premier League y, aunque sus resultados en lo que va de temporada no han sido muy malos, el club sí ha admitido tener problemas frente a la portería, razón por la que estarían barajando la posibilidad de sumar un nuevo delantero de garantías a la plantilla.

La opción de Benzema parece muy atractiva tras conocer que estaría interesado en abandonar la liga árabe, el problema es que las limitaciones financieras y el elevado salario que exigiría el francés hace que solo contemplen la opción de que aterrice en Emirates Stadium en calidad de cedido hasta el final de la temporada, como una solución de emergencia para la fase decisiva de la campaña.

Karim Benzema celebra un gol con el Real Madrid

Premier League o España, las opciones de Benzema para huir de Arabia

A pesar de que el Olympique de Lyon es una opción para el galo, desde el club no se han pronunciado al respecto de su posible vuelta, por lo que en estos momentos no parece que Francia vaya a convertirse en su destino. En el caso del Real Madrid se ha podido conocer una conversación con Florentino Pérez en la que el presidente no descartaría su regreso hasta el final de la temporada, pero por ahora no se han conocido más detalles.

Por su parte, la Premier League es la competición que coge más fuerza para convertirse en la próxima casa de Benzema. Aunque parece complicado que pueda aceptar aterrizar en el Manchester United por los problemas competitivos del equipo, las alternativas de sumarse al Chelsea o Arsenal podrían parecerle atractivas.

Para hacerse con su fichaje tendrán que cumplir con sus exigencias económicas, además de llegar a un acuerdo con él respecto a la duración del contrato, pero sus deseos por abandonar Arabia Saudí lo antes posible podrían provocar que aceptase solo salir hasta verano para en el mercado estival buscar un nuevo destino.