¿Cuánto cuesta el bolso más caro de Georgina Rodriguez? Así es la impresionante colección que guarda en su armario

Georgina Rodriguez es toda una estrella en las redes sociales. La influencer muestra a través de su perfil de Instagram todos sus lujos y caprichos y, sin duda alguna, una de las cosas que más llaman la atención de sus post son sus carísimos ‘outfits’, que combina con su amplia colección de joyas y bolsos.

La bailarina cuenta con un impresionante fondo de armario según ha podido dejar ver en su documental ‘Soy Georgina’ y los bolsos son una de sus grandes pasiones. Georgina Rodriguez tiene una amplia colección y entre todos los que posee se encuentra el que en estos momentos es considerado el bolso más caro del mundo. Se trata del Diamond Himalaya de Hermès, un accesorio que está valorado en más de 400 mil dólares, lo que vienen a ser unos 380.000 euros.

Georgina Rodríguez llega a Venecia

Se trata de un diseño exclusivo confeccionado con piel de cocodrilo niloticus y que cuenta con detalles con diamantes. Un complemento que no está al alcance de todos los bolsillos y que ya han llevado otras estrellas mundiales como Victoria Beckham o Kim Kardashian.

Pero este no sería el único Birkin que tiene en su vestidor. También cuenta con otro confeccionado en piel de cocodrilo y de color rojo. Un modelo que ya no puede ser adquirido porque no se encuentra en el mercado, un factor que lo hace todavía más especial, y cuyo precio ronda los 31 mil de dólares. Además, tiene un Kelly 32 Sellier, también de piel de cocodrilo, que tiene un valor de 17 mil dólares.

Georgina Rodríguez posa en un festival. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Las marcas favoritas de Georgina Rodriguez

Otro de los bolsos que más parece gustar a Georgina Rodriguez es un mini bolso de Prada en color blanco, cuyo valor asciende hasta los 2.500 dólares, y el Coeur Heart Bag de Louis Vuitton, que cuesta alrededor de 2.200 dólares. Una colección de lujo plagada de marcas como Hermès, Chanel, Loewe, Prada o Louis Vuitton, entre otras, que cualquiera quisiera tener y a los que seguirá añadiendo nuevas adquisiciones.