El club de la Premier que quiere romper lo de Mbappé y el Real Madrid: no es el Liverpool y preparan una oferta millonaria

Kylian Mbappé sigue sin renovar su contrato con el París Saint-Germain y el hecho de que pueda salir como agente libre al final de la temporada ha provocado que se convierta en el objetivo de varios clubes.

El Real Madrid se ha fijado su fichaje junto al de Alphonso Davies como objetivo prioridad para 2024 y el Liverpool también sigue manteniendo su nombre en la agenda. A esta carrera se suma también el Chelsea que, según ha informado Four Four Two, estaría dispuesto a hacer una oferta millonaria.

Kylian Mbappé durante un partido con el PSG

En Stamford Bridge están muy interesados en hacerse con sus servicios, aunque no harán ninguna oferta en el mercado invernal. Esperarán hasta verano, fecha en la que puede salir como agente libre, y se espera que no escatimen en gastos para convencerlo.

Según ha apuntado la citada fuente, los ‘blues’ están dispuestos a romper el esquema salarial del club ofreciéndole a Mbappé un salario millonario, pero para ello sería fundamental que no renovase con el PSG, ya que solo se plantean hacer una oferta millonaria que rompería el mercado si sale como agente libre.

Kylian Mbappé en una rueda de prensa con la Selección Francesa. EFE/EPA/LUÍS FORRA

¿Elegirá Mbappé la Premier League?

El problema tanto para el Liverpool como para el Chelsea es que parece complicado pensar que el de Bondy pueda aceptar una oferta de la Premier League. Desde su entorno más cercano han asegurado que sus deseos pasan por firmar con el Real Madrid para la próxima temporada, lo que deja claro que sigue manteniendo en la postura de que si sale del Parque de los Príncipes solo es para vestir de blanco.

Por ahora tiene claro que no va a hablar de su futuro ante los medios de comunicación, pero parece tener claro que su equipo para 2024 es el Real Madrid y así lo confirma la casa que ya tendría reservada en la capital española.