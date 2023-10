¿Crisis de pareja entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? La imagen que hace saltar las alarmas de ruptura

Cristiano Ronaldo se encuentra en uno de sus momentos más felices del último año. Con el Al-Nassr está viviendo un gran momento y ha admitido que está feliz en esta experiencia. No obstante, una foto compartida por Georgina Rodríguez a través de Redes Sociales ha vuelto a encender todas las alarmas.

Si a principios de mes veíamos a la empresaria visitar Almería junto a sus hijos y si Cristiano Ronaldo, ahora ha compartido una cita con alguien que no parece el luso. A través de sus Instagram Stories, la murciana compartió una imagen donde se ve su brazo, un plato de comida japonés y otro brazo justo en frente de ella.

Al verse solo el brazo, no se puede identificar si se trata del de Cristiano Ronaldo u otra persona. Habitualmente, a la influencer le encanta compartir tiempo con sus amigos, quienes van habitualmente a visitarla en Riad. Hay un aspecto que hace sospechar que se trate de otra persona.

Cristiano Ronaldo tras perder su partido ante Marruecos. EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

Georgina Rodríguez no menciona a Cristiano Ronaldo

Normalmente, Georgina Rodríguez presume de su pareja y lo menciona en todas las publicaciones e historias que sube junto a él, pero esta vez ha sido diferente. No hay rastro del usuario de Cristiano en la imagen y tampoco parece que lo haya escondido, pues el luso no compartió la imagen en sus redes.

No es la primera vez que en los últimos meses se especula sobre la posibilidad de que haya una crisis entre ambos. Georgina no estaba muy conforme con su nueva vida en Arabia Saudí y ya comentó a su pareja que no era la opción que más le gustaba, pues iba a estar lejos de su familia y amigos.

Ahora con esta fotografía podría intensificarse todo. Ambos parecen que viven una vida diferente, Cristiano centrado en su carrera deportiva y Georgina en su vida empresarial con las Redes Sociales. El gran ejemplo de esta idea es el documental “Soy Georgina”, donde se ve la relación de ambos.