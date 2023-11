Problemas para Cristiano Ronaldo: se enfrenta a la justicia tras ser demandado por patrocinar plataformas ilegales 

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia y mediáticamente ha participado en numerosas campañas publicitarias. Su imagen se ha vuelto casi más importante que su juego y siendo una de las personas con más seguidores en Redes Sociales, las marcas quieren tenerlo para lanzar sus productos.

A mediados de 2022, el futbolista del Al-Nassr comenzó un acuerdo de colaboración con Binance, una plataforma de exchange de criptomonedas. Concretamente, su función con la empresa es vender tres colecciones propias de NFT (tokens no fungibles).

Aunque no ha sido el único futbolista en crear sus propios NFT, los usuarios que han comprado estos valores para invertir, se han dado cuenta de que no están registrados, por lo que no iban a conseguir ninguna rentabilidad futura. Binance ya se ha enfrentado a multas millonarias.

Los usuarios acusan a Cristiano Ronaldo de saberlo y promocionarlo

Los demandantes son tres personas expertas en inversiones de criptomonedas. Los tres explican que Cristiano Ronaldo sabía que sus NFT no tenían valores registrados, pero que aun así accedió a publicitarlos en sus Redes Sociales, animando a millones de personas a invertir con cantidades inexistentes.

Cristiano Ronaldo durante el partido de la Liga de Naciones ante España. EFE/Jose Manuel Vidal

Además, consideran que Binance, empresa encargada de vender los tokens, creció gracias a la colaboración que hicieron con el futbolista que, por aquel entonces, militaba en el Manchester United. De hecho, en el momento que anunciaron al luso como imagen, las búsquedas en Internet aumentaron un 500%. Ayer volvieron a subir una publicación con el cinco veces Balón de Oro como protagonista.

Ya la empresa se ha visto obligada a pagar 4300 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos por blanqueo de dinero y ahora podrían verse aún más perjudicados por contar con valores no registrados en su plataforma. En este caso, la sentencia podría perjudicar a Cristiano Ronaldo al ser la imagen de la marca.

Cristiano Ronaldo durante un partido con el Al-Nassr en la Liga de Campeones de la AFC. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Ni la empresa ni el futbolista se han pronunciado todavía. No es el primer caso en el que vemos como el fútbol y las criptomonedas se unen. La empresa Whalefin, que patrocinó al Atlético de Madrid y Chelsea, está en quiebra, cerrando los acuerdos con ambos clubes y dejando deudas millonarias por no terminar el contrato.