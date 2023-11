Un viejo deseo del Real Madrid se ofrece para este invierno: Florentino Pérez ha rechazado su fichaje de inmediato

El Real Madrid parece que se moverá en el mercado invernal después de las lesiones que han sufrido en las últimas fechas. Eduardo Camavinga, Aureline Tchouameni y Vinicius JR estarán de baja hasta 2024 y teniendo en cuenta las oportunidades, Florentino Pérez podría aprovecharlas.

No obstante, en las últimas horas ha rechazado la primera operación que ha llegado. Según han informado desde Top Siete, Donny Van de Beek se ha ofrecido al club blanco después de la pésima situación que atraviesa en el Manchester United. A penas cuenta con minutos y está sentenciado por Erik Ten Hag.

Donny Van de Beek calentando con el Manchester United

El centrocampista neerlandés era uno de los deseos del Real Madrid cuando comenzó a despuntar en el Ajax de Ámsterdam. Aunque la oferta de los blancos estuvo ahí, tomo la decisión de jugar en la Premier League, donde ha vestido la elástica de los Red Devils y del Everton.

El Real Madrid prefiere otro tipo de jugador con más ritmo

El principal motivo por el que han rechazado al centrocampista de 26 años es por la escasez de minutos que tiene. Creen que ya llegó a su mejor versión en el Ajax y en el Manchester United no ha conseguido convencer. Esta temporada solo suma minutos en la Carabao Cup, en un único partido.

Florentino Pérez, presidente de ACS. Foto EFE-Quique García

Florentino Pérez considera que su tren ya pasó y en el Real Madrid no tendrá más oportunidades de las que tiene en Manchester. Ahora es cierto que Camavinga y Tchouameni, habituales en el once de Carlo Ancelotti, no están disponibles, pero Van de Beek no tiene el nivel necesario.

Si no consiguen cerrar otra llegada de más nivel, Toni Kroos y Luka Modric tirarán del carro en la que será la última temporada de ambos vistiendo la elástica blanca. El deseo del Real Madrid es que se retiren por todo lo alto, logrando levantar algún título esta campaña.

Luka Modric celebra su gol, cuarto del equipo ante el Elche CF. EFE/JUANJO MARTIN

Sea como fuere, Florentino Pérez y su equipo estarán muy atentos a las oportunidades que presente el mercado. Incluso no hay que descartar que pueda haber alguna salida antes de verano.