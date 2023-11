El homenaje que prepara el Inter de Miami a Messi por su octavo Balón de Oro ¿Cuánto cuestan las entradas?

Leo Messi continua aumentando su palmarés tras haber recibido su octavo Balón de Oro. El pasado lunes 30 de octubre el argentino levantó nuevamente el trofeo que lo reconoce como el mejor jugador del mundo, asegurándose un año más el récord de ser el futbolista que más veces ha ganado este galardón.

Tras ganar el Mundial de Qatar con la Selección de Argentina y fichar por el Inter de Miami, donde se ha convertido en un auténtico líder de masas, Messi ha conseguido ganar su octavo Balón de Oro y desde su club han decidido hacerle un homenaje el próximo 10 de noviembre.

En la ‘Noche de Oro’ el ex del Barça presentará su octavo Balón de Oro ante los aficionados del Inter de Miami. Esa noche su equipo jugará un amistoso ante el New York City FC en el Estadio DRV PNK y son muchos los seguidores del argentino que no quieren perder la oportunidad de ver este acto en homenaje a su máxima estrella.

Leo Messi levanta dos trofeos con el Inter de Miami. EFE/EPA/MARK HUMPHREY

Las entradas ya están a la venta y sus precios rondan entre los 85$ las más barata y los 450$ las más caras. Se espera que se agoten todos los tickets viendo el ‘boom’ que ha tenido la llegada de Messi al Inter de Miami, donde ha conseguido convertirse en el jugador que más camisetas ha vendido en las horas posteriores al anuncio de su fichaje.

Esta celebración será televisada a través de Apple TV y en ella estarán presentes Jorge Mas, dueño de la franquicia, y Don Garber, comisionado de la MLS. Desde el Inter de Miami quieren celebrar este galardón a lo grande y habrá un espectáculo de fuegos artificiales después del partido, además de invitados muy especiales.

Leo Messi celebra un gol con el Inter de Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Messi presentará el trofeo antes del partido

Según los planes de la directiva, Messi enseñará el Balón de Oro a los aficionados que estén presentes en el estadio antes de que empiece el partido. Después tendrán lugar los discursos por parte del astro argentino, Jorge Mas y Don Garber. Posteriormente dará comienzo el encuentro amistoso ante el New York City FC, que será el primero de cara a la próxima temporada, y al finalizar habrá una fiesta.

Leer más: El majestuoso reloj que han recibido Messi y Aitana Bonmatí tras proclamarse ganadores del Balón de Oro