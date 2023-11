¿Se plantea Messi su vuelta al Barça? Al descubierto sus planes de futuro cuando cuelgue las botas

Durante los últimos meses han sido muchos los rumores que colocaban a Leo Messi de vuelta en el Barça. Tras terminar su contrato con el París Saint-Germain su regreso a la ciudad condal fue una opción, pero finalmente el argentino decidió probar suerte en la MLS uniéndose al Inter de Miami.

Desde su llegada a Estados Unidos se ha convertido en un auténtico líder de masas firmando registros que nunca antes nadie había conseguido. Por ahora tiene contrato con el Inter de Miami hasta 2025, pudiendo ser ese el año en el que decida colgar las botas, y una de las opciones que se estaría planteando el argentino para entonces sería la de volver al Barça, pero no como jugador.

En una conversación con Mundo Deportivo tras la gala del Balón de Oro, Messi dejó claros sus deseos de volver al Barça en un futuro no muy lejano. El argentino está enamorado de la ciudad y quiere volver a vivir allí, además, aseguró que le gustaría colaborar con el club de alguna manera, aunque en estos momentos sigue enfocado en seguir adelante con su carrera como futbolista.

Lionel Messi saluda en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas. EFE/ Luciano González

“¿Volver a Barcelona? Sí, quiero vivir allí. El Barça siempre me ayudó y yo a ellos, me gustaría colaborar de alguna manera. Ahora no miro más allá, soy jugador de fútbol y quiero seguir jugando”, fueron las palabras con las que Messi confirmó sus deseos de volver al conjunto azulgrana.

La vuelta de Messi al Barça todavía sigue siendo una opción, pero la alternativa que cada vez coge más fuerza es que lo haga con puesto importante dentro de la directiva. En una entrevista con Migue Granados para el canal de YouTube OLGA, dejó caer su ‘candidatura’ para convertirse en el director deportivo del club.

Unos planes que van en la línea de que lo ha expresado ‘Lobo’ Carrasco en El Chiringuito, asegurando que desde la directiva se están planteando seriamente su vuelta en un futuro no muy lejano para que tenga un puesto de líder dentro del organigrama del club.

Viendo que ambas partes están dispuestas a unir sus caminos después de que Messi haya colgado las botas, ya que su fichaje es prácticamente imposible por razones económicas, no parece ninguna locura que el delantero se convierta en una de las pieza clave de la organización azulgrana.

Lionel Messi celebra un gol. EFE/ Luciano González

El futuro de Messi ¿en Barcelona o Argentina?

Desde el Barça siguen viendo con buenos ojos la posibilidad de que Messi tenga un papel importante dentro de la organización del club, sin embargo, todavía no hay ningún acuerdo mente ambas partes y desde la Selección Argentina también podrían estar planteándose la posibilidad de ofrecerle un puesto de trabajo para cuando haya colgado las botas.

La opción que se plantearían desde su selección es la de que asuma el rol de entrenador técnico, el problema es que esta opción no parecería tan atractiva para el jugador, que ya ha dejado claro en varias ocasiones que no se ve desempeñando el papel de entrenador a pesar de su gran experiencia en el mundo del fútbol.