Jenni Hermoso se abre en canal en Planeta Calleja: la fecha de su retirada, sus rituales y sus tatuajes más personales

Jenni Hermoso ha sido la primera invitada de la nueva temporada de Planeta Calleja. La que se ha convertido en la segunda mujer más influyente de 2023 según el Financial Times, ha viajado a Islandia y se ha confesado junto a Jesús Calleja sobre algunos de los aspectos más personales de su vida.

Durante la entrevista la campeona del mundo se ha pronunciado sobre su retiro profesional del mundo del fútbol. Actualmente tiene 33 años y milita en las filas del Tigres de México, pero ha explicado que sus planes pasan por continuar jugando hasta los 36 o 37 años.

“Me encantaría hasta todo lo posible, pero sé que 36-37 (años), tengo una idea. Ahora mismo me siento con mucha fuerza para todo y también trabajo mucho física y mentalmente para seguir jugando a un máximo nivel”, ha explicado la jugadora, señalando que sus planes de futuro para cuando cuelgue las botas pasan por seguir ligada al mundo del fútbol como directora deportiva de algún club o dirigir la sección femenina.

Jenni Hermoso ofrece una rueda de prensa. EFE/ Pablo García/RFEF

En el viaje a Islandia de la mano de Jesús Calleja han visitado unas aguas termales, una ocasión que el presentador ha aprovechado para descubrir algunos de los detalles más personales de su vida. Jenni Hermoso tiene varios tatuajes en su piel y durante la entrevista ha explicado el significado que tienen algunos de ellos.

Tiene su brazo izquierdo lleno de tatuajes dedicados a su familia, entre los que se puede apreciar una radio por su abuelo, la mano de su sobrina, un reloj, un emoji sonriente, una estrella, una flor o un balón de fútbol entre otros. Además, en el pecho tiene una ‘H’ por la inicial de su apellido y dos hojas de laurel, un dibujo con el que conmemora su victoria en el Mundial el pasdo 20 de agosto.

En su otro brazo tiene un tatuaje de Frida Kahlo y una mariposa en honor a su abuela, ya que cuando llegó a México ha contado que durante una semana entera una mariposa pasaba siempre por delante. “No marcaba gol, estuvo toda la semana pasando la mariposa y el día del partido pasó otra vez la mariposa y ese día marqué gol”, ha explicado la campeona del mundo, señalando que se trata de su abuela.

También aseguró que tiene un tatuaje por una expareja y, aunque no ha querido dar más detalles, el presentador encontró un dibujo de una balanza con un cerebro y un corazón. Jenni Hermoso no confirmó si este fue el tatuaje que se hizo por amor, pero sí explicó que es por que “siempre me pesa más el corazón que el cerebro”. En cuanto a los rituales explicó que tiene una manía antes de salir a jugar y que pasa por atarse y desatarse los cordones tres o cuatro veces.

El peor año de Jenni Hermoso

Durante la entrevista Jenni Hermoso también ha hablado sobre su carrera como futbolista. Comenzó con 12 años en el Atlético de Madrid, donde estuvo hasta los 18, después se marchó un año a Suecia y en 2015 volvió a España para fichar por el Barça, donde estuvo hasta 2017, año en el que decidió cambiar la ciudad condal por París.

Ese año fichó por el París Saint-Germain, donde estuvo solo una temporada. Esta etapa ha sido una de las peores de Jenni Hermoso, que ha calificado ese año como uno de los peores de su vida. La jugadora decidió firmar con el conjunto parisino por que “en ese momento era muy top”, pero ha asegurado que la vida allí era muy difícil.

“Tenía un entrenador que era muy difícil. Futbolísticamente di un salto en París, pero estar tan lejos de los míos en ese momento me hizo cuestionarme muchas cosas. Perdí mucho la ilusión en esa época”, ha explicado. Después volvió al Atlético de Madrid, asegurando que “quería reencontrarme con mi familia, reencontrarme conmigo en mi ciudad”.

En 2019 volvió a Barcelona, pero la exigencia que le suponía jugar en el club la llevó a mudarse a México para “volver a disfrutar del fútbol” y asegura que esa decisión ha cambiado su vida completamente.

