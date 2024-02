Cada cuatro años, los Juegos Olímpicos congregan a millones de aficionados al deporte que tienen ante sí la oportunidad de disfrutar de una enorme variedad de disciplinas en las cuales ver el desempeño de deportistas profesiones en todos los ámbitos. Además, es la ocasión ideal para dar cabida a deportes que, por lo general, no tienen tanto seguimiento como otros.

La celebración de los Juegos Olímpicos que tendrá lugar en París este verano está causando auténtico furor en la capital francesa, que ya anticipa el que será, junto a la EURO 2024, el evento deportivo del verano. Tal es el calibre de este evento, que muchos de estos deportistas olímpicos se encuentran entre los más ricos del mundo.

Los deportistas olímpicos más ricos del mundo

El primero del que hablaremos, como no podía ser de otra forma, es el nadador Michael Phelps. El atleta estadounidense es el deportista más condecorado de todos los tiempos, y cuenta con un patrimonio neto de 80 millones de dólares. Ganó 28 medallas olímpicas, incluidas 23 de oro, entre 2004 y 2016.



Siguiéndole muy de cerca, encontramos a Usain Bolt. El velocista jamaicano es considerado como el hombre más rápido del mundo, tal y como lo atestiguan sus récords: ha ganado ocho medallas de oro olímpicas en las pruebas de 100 y 200 metros y el relevo 4×100 metros. Su patrimonio neto se estima en 90 millones de dólares.



Tampoco podía faltar en la lista Simone Biles, la gimnasta estadounidense más condecorada de todos los tiempos. Sin embargo, y a pesar de todos sus méritos olímpicos, Biles tiene un patrimonio neto considerablemente menor que el de los dos anteriores, de 4 millones de dólares. Ha ganado 32 medallas olímpicas y mundiales, incluidas 25 de oro.



No obstante, dentro de esta lista también podemos encontrarnos a otros deportistas que cuyo desempeño no se ha desarrollado únicamente en los Juegos Olímpicos, sino que han hecho carrera más allá de ellos. El ejemplo perfecto de esto es Serena Williams, que ostenta en su palmarés 23 títulos individuales de Grand Slam y cuatro medallas de oro olímpicas. Su patrimonio neto se estima en 225 millones de dólares.

Roger Federer y Caitlyn Jenner, entre los más ricos



Dentro del mundo del tenis, por supuesto tampoco podía faltar Roger Federer el tenista suizo ha ganado 20 títulos individuales de Grand Slam, siendo uno de los tres tenistas más laureados de la historia y, además, cuenta con una medalla de oro olímpica. Su patrimonio neto se estima en 450 millones de dólares.



La lista cierra con una atleta cuyos méritos tienen ya casi medio siglo: Caitlyn Jenner. La ex campeona de decatlón estadounidense ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1976. Ahora es una personalidad de la televisión y una activista política. Su patrimonio neto se estima en 100 millones de dólares, y estas son algunos de los deportistas olímpicos que, en pleno 2024, han logrado mantener su fortuna.

Es cierto que son solo algunas de las muchas fortunas que han derivado de los Juegos Olímpicos, siendo algunas de ellas de Olimpiadas recientes y otras más antiguas. Pero más allá de las fortunas que estos deportistas han logrado amasar con el paso del tiempo, ha sido su influencia deportiva lo que ha primado por encima de todo.