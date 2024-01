Malas noticias para el futuro de Leo Messi: el motivo por el que no podría jugar en Estados Unidos

Leo Messi ha comenzado ya a ejercitarse con el Inter de Miami. La pretemporada comenzó el lunes y estuvo junto a sus compañeros preparando la que puede ser una campaña histórica para el conjunto de David Beckham. El problema es que llegan noticias desde Estados Unidos que perjudican y mucho al argentino.

La Major League Soccer comenzará su temporada 2024 a mediados de febrero, pero en estos momentos la celebración del torneo prende de un hilo después de que los distintos organismos arbitrales no hayan llegado a un acuerdo, estando la posibilidad de que se vayan a paro laboral de manera inminente.

Leo Messi se lamenta durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas en la Bombonera. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Todo comenzó cuando el Organismo de Árbitros Profesionales y la Asociación de Árbitros de Fútbol Profesional se sentaron a negociar un nuevo convenio. Al no llegar a un acuerdo, el cuerpo se plantea irse a paro hasta que no haya un acuerdo, dejando a la competición sin una pieza fundamental. En estos momentos, las posturas están muy alejadas.

Las posibles soluciones para que Messi pueda jugar cuanto antes

Sin árbitros, no habría competición, y sin el torneo, Messi no podría jugar, perdiendo rodaje en un año crucial, donde la Selección Argentina buscará ganar la Copa América. Aún queda más de un mes para que comience la temporada, por lo que hay aún tiempo para tratar de llegar a un acuerdo y parar la huelga.

Leo Messi levanta dos trofeos con el Inter de Miami. EFE/EPA/MARK HUMPHREY

En caso de que el PRA y el PSRA no consigan acordarlo todo en las próximas semanas, la Major League Soccer ya se plantea contratar árbitros extranjeros, como ya hacen en Arabia Saudí. De esta manera, podrían comenzar la temporada en las fechas que ya están establecidas. El debut de Messi junto a Luis Suárez será el 21 de febrero.

En el año 2019 se firmó el convenio arbitral que ha perdurado hasta este año. Su fecha de caducidad será el 14 de enero y sin uno nuevo, el estamento se plantará si no se logran aceptar las condiciones que solicitan. En los últimos 5 años, la competición ha crecido y esperan mejoras a la altura.

Lionel Messi coloca el balón para cobrar un tiro libre. EFE/Ángel Colmenares

Si no hay liga, las consecuencias no solo serían para Messi y los clubes, sino para el interés de los usuarios. Apple TV+ tiene los derechos de la MLS y con la llegada del argentino estaban rompiendo récords. Si no hay avances pronto, la multinacional podría llegar a romper el contrato, dejando sin cobertura a la competición.