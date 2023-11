¡El PSG fichó a Neymar lesionado! El motivo por el que no le operaron y por el que se hubiera ahorrado muchas lesiones

Neymar JR fue el protagonista del bombazo del mercado estival del año 2017. Cuando en el Barça pronunciaban el famoso “se queda”, el brasileño estaba negociando con Nasser Al-Khelaïfi para convertirse en el futbolista más caro de la historia, una posición que nadie ha logrado arrebatarle.

El Paris Saint-Germain mostró al mundo entero su gran músculo económico y pagó 222 millones por el extremo azulgrana. Fue tal la expectativa que generó que a día de hoy consideran que ha sido una de las operaciones más ruinosas de la historia, pues no estuvo a la altura de la inversión que realizaron.

Nasser Al-Khelaïfi en la gala del Balón de Oro celebrada en Paris

Esto no quiere decir que no haya sido importante en el equipo, pero no ha tenido el nivel esperado debido a la irregularidad. Desde que llegó al PSG, sufrió 29 lesiones, perdiéndose la asombrosa cantidad de 114 partidos oficiales. Ahora ha salido a la luz un inquietante dato que podría haber cambiado por completo su carrera.

El PSG no quiso operar a Neymar cuando detectaron los problemas físicos

En el verano de 2017, el conjunto parisino realizó el reconocimiento médico a Neymar. Los médicos detectaron al futbolista una fractura en el quinto metatarsiano de su pie. Esta dolencia parecía causada por el estrés y es la que le ha hecho perderse más de 100 encuentros en su etapa en Francia.

Neymar calienta con el PSG

Lo lógico es que el PSG hubiera operado a su futbolista en el momento que detectaron la fractura, pero Al-Khelaïfi no quería operarlo nada más llegar después de la gran controversia que había generado su llegada al Parque de los Príncipes. De esta manera, dejaron que la lesión que fuera intensificando poco a poco.

En la carrera de un deportista de élite, ya sea Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo, la forma física es clave y cada vez que hay una lesión es tratada entre algodones, pues un paso en vano puede significar una rotura definitiva. En este caso, el argentino y el portugués son el gran ejemplo de que las lesiones no acaban con la carrera.

Neymar durante un partido de la Selección Brasileña

En cambio, el brasileño ha tenido la mala fortuna de no rendir a su mejor nivel a causa de numerosas lesiones. Su etapa en el Barça lo convirtió en uno de los herederos del trono, pero esas altas expectativas pronto se rompieron. Ahora, en Arabia Saudí, vuelve a estar lesionado de gravedad en los que pueden ser sus últimos años como futbolista profesional.