Al descubierto el origen del nombre de Leo Messi y otras curiosidades que desconocías de su vida

Leo Messi se ha convertido en una estrella a nivel mundial tras su paso por el Barça o París Saint-Germain. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, jugando en el Inter de Miami de David Beckham y su llegada a la Major League Soccer le ha llevado a convertirse en el mejor fichaje de la competición estadounidense.

Son innumerables los logros reconocidos del astro argentino, sin embargo, son muchos los detalles que se desconocen sobre su vida privada y personal, como por ejemplo el origen de su nombre. Según ha informado Bolavip, su nombre completo, Lionel Andrés Messi Cuccittini, viene por el cantautor estadounidense Lionel Richie.

Leo Messi saluda en la grada antes del partido del Inter de Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Sus padres eran seguidores del artista de la canción ‘Say you, Say me’ y en el momento de su nacimiento en junio de 1987 decidieron inspirarse en su nombre para elegir el de su hijo. La razón por la que todo el mundo le conoce como Leo viene porque cuando llegó a Barcelona fue bautizado como Leonel y así se hizo conocido a nivel mundial, a pesar de que su verdadero nombre es Lionel.

Entre otras de las curiosidades a destacar del campeón del mundo se encuentra su película favorita. En una entrevista para la televisión uruguaya, confesó que su filme preferido es Titanic, uno de los grandes éxitos del cine a nivel mundial. Ademas, también es seguidor del cine argentino, destacando las películas Nueve Reinas y El hijo de la novia.

A día de hoy Messi se ha convertido en todo un ídolo de masas, pero muchos desconocen quien era la estrella a la que admiraba el capitán de la albiceleste cuando era pequeño. Pablo Aimar, exjugador de River, Valencia y Zaragoza, fue su ejemplo a seguir en la infancia y de quien guarda un regalo muy preciado después de que en 2004, cuando ambos se enfrentaron en un partido de La Liga, Aimar se acercó al ex del Barça para regalarle su camiseta, cuando solo tenia 17 años.

Leo Messi en la gala del Balón de Oro. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

El tratamiento que el Barça pagó por Messi

Newell’s y River han sido señalados en varias ocasiones por lo haber pagado el tratamiento del jugador para paliar el déficit de la hormona de crecimiento que tenía el argentino, algo de lo que sí se hizo cargo el Barça. Esta terapia, que a día de hoy está valorada en más de 20 mil euros y fue pagada por el club azulgrana, fue indicada por el médico rosarino Diego Schwarzstein cuando medía 1 metro y 25 centímetros.

Consiste en aplicar somatotropina para suplir esa hormona del crecimiento que su cuerpo no producía de forma natural. “Una vez por noche me pinchaban. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba. Al principio me la ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo”, explicaba el futbolista durante una entrevista.

Lionel Messi en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial. EFE/ Luciano González

Además, otra anécdota recordada del jugador cuando jugaba en el Barça fue cuando Josep Guardiola, que en ese momento era el entrenador del conjunto azulgrana, mandó retirar la máquina expendedora de la ciudad deportiva por el gusto de Messi a las bebidas gaseosas y azucaradas.

A día de hoy el capitán de la Selección de Argentina ha eliminado la mayoría de los azúcares de su dieta y lleva un estilo de vida saludable, algo que le permite seguir rindiendo al máximo nivel a pesar de estar en camino a cumplir los 37 años.