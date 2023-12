Las palabras de la madre de Mbappé que aclaran sus planes de futuro y lo acercan al Real Madrid: «no es una opción»

El futuro de Kylian Mbappé se ha convertido en el culebrón del año. Termina contrato en verano y son varios los clubes que quieren aprovechar que podría salir como agente libre para cerrar su incorporación, siendo el Real Madrid el que se encuentra en cabeza en estos momentos.

Así parecen dejarlo claro las palabras que, según Defensa Central, Fayza Lamari, madre de Mbappé, traslada a los agentes internacionales. La progenitora del jugador asegura que solo se plantean dos opciones: continuar en París o firmar con el Real Madrid.

Kylian Mbappé durante un partido con Francia en Qatar. EFE/Alberto Estévez

“La prioridad de Mbappé no es la Premier…Ahora mismo no toca hablar de futuro, vivimos el presente, ya veremos…Madrid o París, no hay más”, es lo que traslada Fayza Lamari, unas declaraciones que dejan fuera de la carrera a Liverpool, Manchester United y Arsenal, tres de los grandes clubes de la Premier que se estaban planteando su fichaje.

El Liverpool ha decidido bajarse de la puja por su fichaje porque ya lo ve en el Real Madrid, además de que no están dispuestos a ceder a sus exigencias económicas, pero los ‘gunners’ no había descartado aún su traspaso. Algo que ahora sí ha quedado descartado de la lista de opciones tras conocer los pensamientos de Mbappé y su madre.

Kylian Mbappé celebra un gol con Francia. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Mbappé no quiere los millones de la Premier

Mbappé tiene claro que esta vez no se va a dejar llevar por el dinero. Sabe que en la Premier League puede llenarse los bolsillos, pero prefiere mirar por sus deseos y estas palabras de su madre confirman que desde el principio solo han estado en los planes del jugador las opciones de París y Madrid.

A partir del día 1 de enero ya será libre para negociar con el club que quiera y el Real Madrid es en estos momentos quien parece tener todo de su parte para llevarse el gato al agua. Habrá que esperar para conocer como terminar este culebrón, pero todo apunta a que Florentino Pérez conseguirá su deseo para 2024.