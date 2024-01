Desvelados los verdaderos planes de Florentino Pérez con Mbappé, no hay plazo y sigue confiando

Florentino Pérez vuelve a ser el principal rival del PSG en la carrera por Kylian Mbappé. En estos momentos el francés es libre de negociar con otro equipo y aunque tiene un año opcional en su contrato, en estos momentos no se ha sentado todavía a negociar con Nasser Al-Khelaïfi.

Tomas Roncero explicó ayer en El Chiringuito que el presidente del Real Madrid le había pedido a Kylian firmar su contrato antes del día 15 de enero, para asegurarse de que no iba a suceder lo de hace dos años. Existía un acuerdo verbal, pero la astronómica oferta del conjunto galo cambió sus planes por completo.

Kylian Mbappé con la Selección de Francia. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Aunque esta fecha ya haya pasado no significa que Florentino Pérez no vaya a ficharlo, tal y como añadió Josep Pedrerol en el mismo programa, asegurando que los planes del presidente han cambiado y que en estos momentos no hay un plazo confirmado para que dé una respuesta, aunque quiere dejarse asegurado su fichaje lo antes posible y tiene claro no esperará hasta el mes de mayo o junio para cerrar el acuerdo.

Serán unos meses emocionantes y como el mismo jugador confirmó, todavía no ha tomado ninguna decisión. Todo dependerá del proyecto parisino, pero en el Real Madrid siguen confiando en su fichaje.

El fichaje de Mbappé ya no es tan prioritario para Florentino como lo fue en 2022

Eso sí, explican también que, aunque el Real Madrid quiere al futbolista de Bondy, ya no es tan prioritario como en otras temporadas. Lo sucedido en mayo de 2022 fue un gran aprendizaje para Florentino Pérez. Ahora mismo hay otros jugadores necesarios en la plantilla, como es el caso de Alphonso Davies.

Florentino Pérez, presidente de ACS. Foto EFE-Quique García

Además, para la zona que ocuparía Mbappé, han apuntado otros nombres en la agenda por si finalmente vuelve a renovar con el PSG. Lo cierto es que no está nada conforme con el proyecto que ha compuesto Luis Enrique, pero su papel en Champions League puede ser definitivo para que tomen una decisión.

Su madre, Fayza Lamari, explicó en una entrevista que si Al-Khelaïfi le hubiera ofrecido un salario mayor al que actualmente tiene, lo hubieran aceptado igualmente. De esta forma, el entorno del futbolista deja claro que quieren una renovación al alta, es decir, que mejoren su actual sueldo de 72 millones anuales.

Kylian Mbappé celebra un gol con Francia. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Deportivamente, son conscientes de que el proyecto que Florentino Pérez le ofrece es mucho más atractivo, pero jugar en Francia es un compromiso que el galo tiene. Sea como fuere, la última palabra la sigue teniendo él, pero si renueva con el PSG el tren del Real Madrid ya habría pasado.