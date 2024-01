Mbappé ya tiene la oferta del Real Madrid: la condición de Florentino Pérez para no volver a repetir lo de 2022

El culebrón del futuro de Kylian Mbappé podría estar muy cerca de llegar a su fin. El Real Madrid ha cumplido su palabra y ya ha enviado su oferta al jugador con el objetivo de que dé una respuesta lo antes posible y puedan dejarse asegurado su fichaje para la próxima temporada.

Desde el Real Madrid tienen claro que 2024 será su última oportunidad para demostrar que quiere jugar con la camiseta blanca. Si vuelve a dejar plantado al club la puerta del Santiago Bernabéu se le cerrará para siempre, por lo que el francés debe pensarse muy bien su decisión.

En estos momentos todo parece apuntar a que no renovará con el PSG a pesar de las insistencias de Nasser Al-Khelaïfi, pero desde el Real Madrid saben que todo puede cambiar en cualquier momento y no están dispuestos a vivir un nuevo plantón como el de 2022, por lo que han puesto como condición que firme una garantía escrita, según ha informado L’Equipe.

Florentino Pérez llega a la capilla ardiente de Pepe Domingo Castaño. EFE/ Sergio Pérez

En 2022 Mbappé ya dio su palabra al Real Madrid pero todo se terminó torciendo y acabó renovando con el PSG dejando tirado a Florentino Pérez cuando ya incluso se hablaba de su presentación como jugador madridista. Ahora la postura que transmiten desde el club blanco es firme y no están dispuestos a vivir otro plantón, por lo que si el galo quiere aterrizar en el Santiago Bernabéu debe demostrarlo.

Quieren una respuesta lo antes posible para dejar cerrado ya este culebrón y centrarse en otros temas, pero no solo piden una contestación temprana, si no que exigen un elemento adicional de formalidad a las conversaciones para no volver a quedar nuevamente en ridículo delante de los aficionados madridistas, que cada vez están perdiendo más la ilusión con el fichaje del francés.

Kylian Mbappé con la Selección de Francia. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El PSG sigue presionando a Mbappé para renovar

Mientras su futuro sigue siendo el centro de la actualidad deportiva, el PSG sigue tratando de hacer todo lo posible por convencerlo de que continue en el Parque de los Príncipes a pesar de saber que sus planes pasan por no renovar su contrato.

El Real Madrid ya ha enviado su oferta al jugador, pero tras esta propuesta ha llegado otra del conjunto parisino, que está dispuesto a ofrecerle un salario que superaría 100 millones de euros por temporada, según ha informado Daniel Riolo de RMC. En el PSG están muy nerviosos ante su posible salida y el hecho de que las negociaciones con Florentino Pérez ya esté abiertas han provocado que estén decididos a sacar todas sus armas, como ya hicieron en 2022.

“Supera con creces los 100 millones de euros por temporada, algo que ningún club podrá igualar jamás«, ha asegurado el comunicador, apuntando que “tendrá beneficios para el hermano, para la familia, para todos… para la agencia de jugadores que la madre quiere crear. Francamente, es algo increíble”.

El PSG es consciente de que el Real Madrid no va a llegar a esas cantidades, siendo una cifra cercana a los 30 millones de euros lo que le ofrecerían en la capital española, por lo que está dispuesto a poner todo el dinero que haga falta sobre la mesa con tal de no perder a Mbappé, que es en estos momentos quien debe elegir entre el dinero o su futuro profesional, aunque parece tener clara la respuesta.